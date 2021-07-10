رسالة حب إلى الماضي.. مجموعة جديدة من مجوهرات Pomellato

ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي، قدمت دار Pomellato للمجوهرات مجموعتها الجديدة تحت اسم LA GIOIA أي البهجة، وتنقسم LA GIOIA إلى جزأين، الأول يكمن في قطع فريدة من أرشيفها الخاص في ابتكار تصاميم جديدة تضمّ عناصر من مجموعات سابقة.

أما الجزء الثاني فشكل من تصاميم عصرية قوية للمجوهرات الراقية من تاريخ الدار الغني بالسلاسل والقلائد.

مادة اعلانية

تصاميم جريئة تشكّل حوارا غير مسبوق بين الماضي والحاضر والمستقبل، إذ تُعيد الدار التفكير في تقاليد المجوهرات الراقية، وتؤكد الالتزام القوي بالمستقبل والإرث الغني لـ Pomellato.

ولطالما كان السفر والتعرّف على الثقافات المختلفة مصدرًا رئيسيًا للإلهام والابتكار في دارPomellato، إذ عمل Vincenzo Castaldo، المدير الإبداعي لدى Pomellato، خلال هذا الوقت غير العادي بسبب الجائحة، على العودة إلى تاريخ Pomellato، حيث خاض في رحلة معمقة اضطلع من خلالها على كنوز ماضيها الغني، وجمع باقة من مجموعات هذا الماضي بطريقة ممتعة وعفوية. تفاعل سلس يدل على الانسجام الطبيعي بين قطع من ماضي Pomellato وحاضرها.

المجموعة الجديدة مكونة من إحدى عشرة قطعة من المجوهرات الفريدة تدمج المجوهرات الأيقونية القديمة لـ Pomellato والتي تعود إلى الفترة الممتدة من العام 1990 إلى العام 2014 وتعيد صياغتها مجدداً في إبداعات جديدة. تم إعادة استخدام القلائد والأقراط والسلاسل والخواتم لإضفاء حياة جديدة على المجوهرات الراقية.

تتميز القلادات في مجموعات وسلاسل Pomellato الذهبية بأشكال متنوعة من أعوام وعقود مختلفة (2006، 2011، 2013). يكشف تجميعهم على حرفية الصائغ وإتقانه للسلاسل، وهو أمر أساسي لتصاميم Pomellato منذ العام 1967، إذ يبرز حجر Kintsugi المعاصر المصنوع من الذهب والـ"جيت" ومجموعة أخرى من الاستدامة وإعادة الاستخدام. وتشير هذه التفاصيل إلى الأسلوب الفريد في الصياغة التي تشمل عقودًا من السنين لتصاميم وتراث Pomellato.