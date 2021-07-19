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شارون ستون تتربّع على عرش الأناقة في "كان"

شارون ستون بإطلالة السندريللا على البساط الأحمر لمهرجان كان

شارون ستون تتربّع على عرش الأناقة في "كان"

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العربية.نت - رانيا لوقا

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استحقت النجمة الأميركية شارون ستون، البالغة من العمر 63 عاماً، لقب "الملكة" خلال فعاليات مهرجان "كان" التي انتهت مؤخراً.

فقد تألقت بثلاث إطلالات لافتة تؤكد أن الأناقة والجمال لا يرتبطان بالأرقام، كالسن، والطول، والوزن، ولكن بالحضور الآسر، والروح المحبة للحياة، والابتسامة المشرقة.

بساطة في الماكياج والشعر
بساطة في الماكياج والشعر

"هذه مكونات الأحلام"... إنها الكلمات التي أرفقتها النجمة شارون ستون مع صورة نشرتها في صفحتها على "إنستغرام". وهي بدت في هذه الصورة متألقة على البساط الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي بثوب أزرق طويل يذكّر بإطلالات أميرات ديزني.

وكانت إطلالة ستون هذه من بين أجمل الإطلالات التي عرفها المهرجان هذا الموسم وقد حملت توقيع دار Dolce&Gabbana.

كما بدت من خلالها هذه النجمة الأميركية أشبه بسندريللا عصرية تحافظ على إشراقها مهما تقدم بها العمر. وتألقت في الحفل الختامي للمهرجان بثوب أبيض بكتف واحدة غطاه بريق أحجار الكريستال عند الصدر وحمل توقيع دار Dolce&Gabbana أيضاً.

شارون ستون في الحفل الختامي لمهرجان كان
شارون ستون في الحفل الختامي لمهرجان كان

وقد نسقته مع أقراط ماسية منسدلة من أذنيها، فيما اختارت ماكياجاً مشرقاً ببساطته واعتمدت تسريحة شعر قصير حملت توقيع مصفف الشعر الفرنسي الشهير فرانك بروفوست.

وكانت ستون ظهرت في حفل "أمفار" الذي يُقام على هامش مهرجان "كان" بثوب باللون الليلكي من Alberta Ferretti مزين بالشك والريش. ونسقته مع أقراط ضخمة ذات تصميم مبتكر.

شارون ستون بإطلالة بالليلكي خلال حفل أمفار
شارون ستون بإطلالة بالليلكي خلال حفل أمفار

إلى ذلك شكلت حديث نقاد الموضة والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي كونها استطاعت أن تقدم مفهوماً جديداً للأناقة يتفلت من قيود الحجم والسن معتمداً على كلمة سر واحدة هي "الإشراق".

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