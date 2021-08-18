مجموعة رحلات شانيل تزور دبي في نوفمبر القادم

أعلنت دار شانيل Chanel الفرنسية عن تقديم عرض مباشر لمجموعتها الخاصة برحلات 2022 يوم 2 نوفمبر القادم في دبي، وذلك بعد 7 سنوات على تقديمها مجموعة رحلات 2015 في إحدى الجزر الإماراتية وسط أجواء عربية ساحرة.

سبق أن تم عرض مجموعة Chanel الخاصة برحلات 2022 خلال شهر مايو الماضي في الجنوب الفرنسي، ولكن الدار قررت مؤخراً تقديمها من جديد للجمهور العربي خلال عرض مباشر في دبيّ لم يتمّ الكشف عن مكانه حتى الآن.

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تتميّز مجموعة الرحلات بكونها من المجموعات الأساسيّة التي تقدمها دار Chanel سنوياً، وتعود جذورها إلى العام 1910 عندم كانت مؤسسة الدار غابرييل شانيل تبتكر تصاميم عمليّة ومريحة إلى زبوناتها من السيدات اللواتي اعتدن الهروب من برد الشتاء في أوروبا إلى أماكن أكثر دفئاً في العالم.

وقد شهد العام 2000 إضافة تقديم المجموعة الخاصة بالرحلات إلى جدول العروض السنويّة للدار. ومنذ ذلك الحين تمّ تقديم عروض Chanel الخاصة بالرحلات في أماكن مختلفة من العالم منها كوبا وسنغفورة والبندقية.

في العام 2014 قررت الدار تقديم عرضها الخاص برحلات 2015 في دبي حيث تمّ بناء جناح ضخم على أحد الجزر وتقديم عرض وضع الإمارات على خارطة الموضة العالمية. وقد شكّل حضور كارل لاغرفيلد، المدير الإبداعي السابق للدار، مفاجأة العرض.

والجميع يتذكر مقولته الشهيرة التي تستحضر ارتباط الدار باللآلئ الأيقونيّة في مسيرتها: "هذه المنطقة عرفت اللآلئ حتى قبل أن تعرفها اليابان، ولذلك من الطبيعي أن تشعر شانيل أنها في عقر دارها لدى زيارتها".

تعود Chanel إلى دبي هذه المرة بمجموعة من الأزياء تحمل توقيع مديرتها الإبداعية الحالية فيرجيني فيارد التي كانت لسنوات طويلة الذراع اليمنى للراحل لاغرفيلد، والتي حافظت بعد رحيله على تألق مسيرة الدار. يغلب على مجموعة رحلات 2022 طابع الروك الأنيق وتختلط فيها خامات التويد مع الجلود المزيّنة بالشراريب. وهي تأتي لتبشّر بعودة الحياة الطبيعيّة إلى مجال الموضة بعد الشلل الذي أصابه جراء انتشار جائحة كورونا في الأشهر الماضية.