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هذا هو الموعد الجديد لعرض أرماني في دبي

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أرماني يتوسط عارضاته بعد تقديم مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2021

هذا هو الموعد الجديد لعرض أرماني في دبي

العربية.نت - رانيا لوقا

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أعلنت دار Armani الإيطالية الفاخرة عن إعادة جدولة موعد عرضها المرتقب في دبي، والذي يُقام بمناسبة مرور 10 أعوام على افتتاح "فندق أرماني" في كل من ميلانو ودبي.

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ويندرج هذا العرض ضمن سلسلة فعاليات "ليلة واحدة فقط" One Night Only التي تنظمها الدار، وكان من المرتقب أن يُقام خلال نوفمبر من العام 2020 لكن تم إلغاؤه في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار كوفيد-19.

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كما سيكون الموعد الجديد لهذا العرض في 26 أكتوبر المقبل، وقد أعلن المصمم جيورجيو أرماني في هذا الإطار عن سعادته بالعودة إلى دبي بعد 11 عاماً من خلال هذا الحدث الجوّال الذي يحمل اسم "ليلة واحدة فقط". فهذا العرض الذي تم إلغاؤه سابقاً سيتزامن في موعده الجديد مع فعاليات "إكسبو 2020" وسيشكل فرصة للاحتفال بمرور 10 أعوام على إطلاق فنادق أرماني الفاخرة.

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إلى ذلك يتجلى حضور اسم أرماني في دبي في فندق أرماني دبي الموجود داخل برج خليفة، بالإضافة إلى عدد من المتاجر الموزعة في دبي مول، ومول الإمارات، ومطار دبي الدولي منها ما هو مخصص للأزياء ومنها ما يضم أحدث تصاميم الدار من أكسسوارات المنزل.

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وكانت دار Armani قد أعلنت في بيان لها عن حماسها لتقديم هذا العرض بعد أن تزامن تأجيله مع تأجيل فعاليات "إكسبو 2020" نتيجة انتشار جائحة كورونا. ويأتي هذا الحدث ليشكل محطة جديدة ضمن عروض One Night Only التي زارت أشهر مدن العالم وتنقلت بين لندن في العام 2006، طوكيو في العام 2007، بكين في العام 2012، روما ونيويورك في العام 2013، وباريس في العام 2014. أما محطتها المقبلة فستكون في دبي يوم 26 أكتوبر المقبل.

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