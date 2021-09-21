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كيف بدت إطلالات نجمات مهرجان الفضائيّات العربيّة؟

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بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

كيف بدت إطلالات نجمات مهرجان الفضائيّات العربيّة؟

العربية.نت - رانيا لوقا

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شكّل مهرجان الفضائيات العربيّة بدورته الـ12، الذي أقيم مؤخراً في القاهرة، فرصة لظهور النجمات العربيات بإطلالات مبهرة لاقت الكثير من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. فمن كانت صاحبة الإطلالة الأكثر أناقة في هذا الحفل؟

فقد بدت النجمة الإماراتيّة بلقيس فتحي في منتهى الأناقة بإطلالة مُبهرة حملت توقيع La Bourgeoisie. وقد تألّقت بثوب عاري الكتفين باللون الأصفر الفاتح تزيّن بالريش عند منظقة أعلى الصدر وبحزام حدّد الخصر، بالإضافة إلى التطريز الناعم الذي غطّى تنورته. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة سهرة باللون البنفسجي من Tyler Ellis ومجوهرات ماسيّة من مجوهرات الموردي.

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وتألّقت النجمة التونسيّة درّة زروق بإطلالة مميّزة تألفت من ثوب أبيض تزيّن بالتطريز الفضي، اختارته من Anskada Couture للمصمم اللبناني أنس قضماني. وهي نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة من Yessayan.

درّة زروق
درّة زروق

من جانبها، اختارت النجمة المصريّة ميّ عمر ثوباً من الباييت باللون الأخضر الداكن تميّز بقصته الكلاسيكيّة وحمل توقيع El Vestido. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

مي عمر
مي عمر

أما الممثلة المصريّة، هنا الزاهد، فاختارت أيضاً ثوبها من El Vestido. وقد تميّز بلونه الفضي المشرق الذي تناسق بامتياز مع مجوهرات ماسيّة من Glamour Jewellery.

إلى ذلك، اعتمدت النجمة اللبنانيّة نيكول سابا ثوباً من الباييت باللون الأزرق الفيروزي حمل توقيع La Bourgeoisie. وقد نسّقته مع صندل برّاق ومجوهرات ماسيّة من Louis Diamonds.

نسرين طافش
نسرين طافش

واختارت النجمة السوريّة نسرين طافش ثوباً من الدانتيل باللون البيج من تصميم Nour Fathallah، نسّقته مع حقيبة سهرة ذهبيّة وأقراط ناعمة للأذنين.

واعتمدت النجمة المصريّة نيللي كريم إطلالة مبتكرة غلب عليها اللون الأسود. وهي تألّفت من سروال واسع و"توب" عارية الكتفين نسّقتها مع عقد ضخم.

رنا رئيس
رنا رئيس

من جهتها، اختارت الممثلة المصريّة الشابة رنا رئيس ثوباً مُتعدد الأطوال باللون الأزرق الملكي من توقيع المصمم هاني البحيري وقد نسّقته مع حقيبة سهرة فضيّة وخواتم ناعمة.

ليلى زاهر
ليلى زاهر

في حين، لفتت النجمة ليلى زاهر الأنظار بإطلالة حملت توقيع المصمم هاني البحيري وتألفت من ثوب زهري اللون رافقه "كاب" انسدل من الكتفين.

بدورها، اختارت النجمة المصريّة روجينا إشراق اللون المرجاني لثوبها الطويل الذي حمل توقيع المصمم أنس قضماني من Anskada Couture. وقد نسّقته مع صندل وحقيبة سهرة باللون البيج.

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