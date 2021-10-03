عرض أزياء "هيرميس".. داخل حظيرة طائرات في باريس

نقلت مجموعة "هيرميس إنترناشونال" الفرنسية للأزياء الفاخرة صحافيي الموضة إلى مطار في ضواحي باريس لحضور عرض لأزياء الربيع أقيم على منصة عرض دائرية داخل حظيرة طائرات.

وصورت كاميرات آلية تتحرك حول المدرج، وأخرى من أعلى إلى أسفل، العارضات في أزياء منها قمصان جلدية وثياب من الحرير وسراويل فضفاضة بينما جلس الجمهور في ساحة مكشوفة أمام منصة العرض.

مادة اعلانية

وشارك في أسبوع الموضة في باريس، الذي يمتد حتى الخامس من أكتوبر الجاري، عشرات من العلامات بعد فترة عصيبة عاشتها صناعة الأزياء على مدى أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأضفت ناديج فانهي سيبولكي المديرة الإبداعية لملابس السيدات في "هيرميس" لمسات عصرية على الأزياء من التنانير والسراويل الطويلة.