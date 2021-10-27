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"ليلة واحدة فقط".. احتفالية استثنائية لدار أرماني في دبي

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جيورجيو أرماني برفقة عارضاته في تحية للجمهور بنهاية عرضه
جيورجيو أرماني برفقة عارضاته في تحية للجمهور بنهاية عرضه

"ليلة واحدة فقط".. احتفالية استثنائية لدار أرماني في دبي

اُقيمت الاحتفالية في فندق أرماني دبي الذي يحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيسه وشارك فيها 90 عارضة وعارض أزياء أتوا خصيصاً من ميلانو

العربية.نت - رانيا لوقا

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أُقيمت مساء أمس الأربعاء احتفالية "ليلة واحدة فقط" One Night Only، التي قدّمها المصمم جيورجيو أرماني بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح فندق أرماني في دبي الذي يشغل الطوابق الـ40 الأولى من برج خليفة. وقد تضمّنت هذه الاحتفالية عرضاً لأحدث تصاميم الدار تلاه حفل موسيقي حضره 400 مدعو.

ونظّمت دار "أرماني" Armani احتفاليّة "ليلة واحدة فقط" One Night Only لأول مرة في مدينة لندن خلال العام 2006. وهي تنقّلت بعد ذلك في أنحاء مختلفة من العالم (طوكيو، بكين، روما، نيويورك، باريس) لتحطّ رحالها مساء أمس في مدينة دبي.

المصمم جيورجيو أرماني محاطاً بعارضاته
المصمم جيورجيو أرماني محاطاً بعارضاته

اُقيمت هذه الاحتفالية في فندق أرماني دبي الذي يحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيسه، وقد شكّلت تجربة فريدة مبنيّة على رؤية هذه الدار الإيطاليّة العريقة في مجال الموضة. فقد عُرفت دار Armani منذ تأسيسها قبل 40 عاماً باعتمادها على قيم تتمثل بالبساطة والراحة والأناقة البعيدة عن الاتجاهات العابرة، وهي تحرص على احترام معايير الاستدامة في مجال صناعة الموضة. أما أحدث دليل على ذلك فتُرجم في احتفاليّة دبي من خلال تجنّب استعمال البلاستيك الأحادي الاستخدام، والحدّ من النفايات الغذائيّة، والاعتماد على مواد قابلة للتدوير فضلاً عن استخدام السيارات الهجينة والكهربائية وإضاءة "ليد" للحدّ من استهلاك الطاقة.

من الإطلالات التي تم عرضها في الاحتفال
من الإطلالات التي تم عرضها في الاحتفال
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تضمّن عرض Armani في دبي 110 إطلالات مختارة من الأزياء الجاهزة النسائية والرجالية لربيع 2022 سبق أن تمّ عرضها خلال أسبوع ميلانو للموضة الأخير. هذا بالإضافة إلى إطلالات من الأزياء الراقية المختارة من مجموعة الدار الخاصة للخريف والشتاء الحاليين ومجموعة كابسوليّة من الأزياء والأكسسوارات الخاصة بعرض مدينة دبي. وقد تمّ نقل 90 عارضاً وعارضة من ميلانو للمشاركة بهذا الحدث الذي حضره 400 ضيف، والذي تلاه حفل موسيقي أحياه المغني كريس ماترن وحضره العديد من المشاهير المحليين والعالميين.

"لا شيء ولا مكان يمكن مقارنته بعجائب دبي، التي تمّ تصوّرها وبناؤها بهدف وحيد هو إذهال العالم"، هذا ما قاله جورجيو أرماني البالغ من العمر 87 عاماً عن دبي على هامش عرضه. وهو أكّد على سعادته وفخره بوجوده في منطقة الشرق الأوسط التي تُشكّل مهداً لمفهوم جديد من الترف، مفهوم يترافق مع التطوّر المستمر.

من الأزياء التي تم عرضها
  • من الأزياء التي تم عرضها
  • من الأزياء التي تم عرضها
2 صور
من الأزياء التي تم عرضها
من الأزياء التي تم عرضها
من الأزياء التي تم عرضها
من الأزياء التي تم عرضها
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