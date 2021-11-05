"استعراض الحب" احتفالية هوليوودية تحمل توقيع "غوتشي"

بعد مرور عام كامل عن خروجها من روزنامة عروض أسابيع الموضة العالمية، قدّمت دار "غوتشي" Gucci مجموعتها الخاصة بالربيع والصيف المقبلين في إطار استعراضي شهده بولفار النجوم في هوليوود واستحضر أجواء الأفلام السينمائية القديمة.

حمل عرض Gucci عنوان "استعراض الحب" أو Love Parade، وقد تمّ تقديمه مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس الأميركية بحضور عدد كبير من مشاهير السينما الهوليوودية، أمثال سلمى حايك وغوينيث بالترو وداكوتا جونسون ومايلي سايرس وجاريد ليتو، وترايسي إليس روس وغيرهم.

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بحث أليساندرو ميشيل، المدير الإبداعي للدار، عن مصادر إلهامه لهذا العرض في السينما الهوليوودية التي تستحضر أجواء عشرينيّات القرن الماضي عبر قبعات رعاة البقر، والأزياء المزيّنة بالريش، ومعاطف الفرو الفاخرة، والتيجان الماسية، والسراويل الواسعة الساقين، والفساتين الضخمة.

ضم العرض تصاميم نسائية ورجالية تزينت بالعقد المخملية والحبيبات البراقة، كما ترافقت مع جوارب شبكية، وقفازات من الساتان، ونظارات شمسية مبتكرة، ومجوهرات مخصّصة للوجه زيّنت الأنف والخدّين. وقد حضرت البدلة بشكل مكثّف في هذه المجموعة، كما تكرر ظهور الدانتيل الذي اختلط بلمسات من المخمل والفرو.

صرّح أليساندرو ميشيل على هامش العرض: "أرى الجمال في كل مكان، إنه شيء عضوي وطبيعي بالنسبة لي"، وهذا ما يُفسّر اختياره لمجموعة من العارضات الممتلئات للمشاركة بعرضه.

وهو كشف أن تقديم تصاميمه في بولفار النجوم الهوليوودي يحقق حلماً قديماً لطالما راوده، خاصة أن عالم التصوير السينمائي ليس بالغريب عنه وقد ألفه في طفولته عندما كان يرافق والدته إلى عملها كمساعدة في شركة إنتاج ويستمع إليها وهي تسرد أخبار أشهر نجمات هوليوود التي كانت تعمل معهنّ أمثال ماريلين مونرو، وريتا هيوارث، وفيرونيكا لايك.