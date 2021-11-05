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"استعراض الحب" احتفالية هوليوودية تحمل توقيع "غوتشي"

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من عرض "غوتشي" الأخير

"استعراض الحب" احتفالية هوليوودية تحمل توقيع "غوتشي"

بحث أليساندرو ميشيل عن مصادر إلهامه في السينما التي تستحضر أجواء عشرينيات القرن الماضي

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

بعد مرور عام كامل عن خروجها من روزنامة عروض أسابيع الموضة العالمية، قدّمت دار "غوتشي" Gucci مجموعتها الخاصة بالربيع والصيف المقبلين في إطار استعراضي شهده بولفار النجوم في هوليوود واستحضر أجواء الأفلام السينمائية القديمة.

حمل عرض Gucci عنوان "استعراض الحب" أو Love Parade، وقد تمّ تقديمه مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس الأميركية بحضور عدد كبير من مشاهير السينما الهوليوودية، أمثال سلمى حايك وغوينيث بالترو وداكوتا جونسون ومايلي سايرس وجاريد ليتو، وترايسي إليس روس وغيرهم.

من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير

بحث أليساندرو ميشيل، المدير الإبداعي للدار، عن مصادر إلهامه لهذا العرض في السينما الهوليوودية التي تستحضر أجواء عشرينيّات القرن الماضي عبر قبعات رعاة البقر، والأزياء المزيّنة بالريش، ومعاطف الفرو الفاخرة، والتيجان الماسية، والسراويل الواسعة الساقين، والفساتين الضخمة.

ضم العرض تصاميم نسائية ورجالية تزينت بالعقد المخملية والحبيبات البراقة، كما ترافقت مع جوارب شبكية، وقفازات من الساتان، ونظارات شمسية مبتكرة، ومجوهرات مخصّصة للوجه زيّنت الأنف والخدّين. وقد حضرت البدلة بشكل مكثّف في هذه المجموعة، كما تكرر ظهور الدانتيل الذي اختلط بلمسات من المخمل والفرو.

من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
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صرّح أليساندرو ميشيل على هامش العرض: "أرى الجمال في كل مكان، إنه شيء عضوي وطبيعي بالنسبة لي"، وهذا ما يُفسّر اختياره لمجموعة من العارضات الممتلئات للمشاركة بعرضه.

وهو كشف أن تقديم تصاميمه في بولفار النجوم الهوليوودي يحقق حلماً قديماً لطالما راوده، خاصة أن عالم التصوير السينمائي ليس بالغريب عنه وقد ألفه في طفولته عندما كان يرافق والدته إلى عملها كمساعدة في شركة إنتاج ويستمع إليها وهي تسرد أخبار أشهر نجمات هوليوود التي كانت تعمل معهنّ أمثال ماريلين مونرو، وريتا هيوارث، وفيرونيكا لايك.

من عرض "غوتشي" الأخير
  • من عرض "غوتشي" الأخير
  • من عرض "غوتشي" الأخير
  • من عرض "غوتشي" الأخير
  • من عرض "غوتشي" الأخير
  • من عرض "غوتشي" الأخير
  • من عرض "غوتشي" الأخير
  • من عرض "غوتشي" الأخير
  • من عرض "غوتشي" الأخير
8 صور
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
من عرض "غوتشي" الأخير
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