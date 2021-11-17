ما هي علاقة بطل مسلسل Squid Game بدار Gucci؟

كشفت دار Gucci عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن اختيارها للممثل الكوري الجنوبي لي جونغ جاي، بطل مسلسل Squid Game، وزميلته الممثلة شن من آه كسفيرين عالميين لها. وذلك في أول تعاون لافت بين دار أزياء عالميّة ونجوم من الدراما الكوريّة التي استطاعت أن تخرج من إطارها الضيّق لتحقق نجاحاً كبيراً على الصعيد العالمي.

واستطاع مسلسل "لعبة الحبار" Squid Game الكوري أن يحقق مؤخراً المرتبة الأولى بين قوائم المشاهدة حول العالم بعد أيام فقط من بداية عرضه على منصّة "نتفليكس".

مادة اعلانية

وقد تعدّت أرقامه في هذا المجال 140 مليون مشاهدة، مما دفع بدار Gucci إلى اختيار بطله الرئيسي لي جونغ جاي كسفير عالمي ووجهاً إعلانياً لها.

وأعلنت الدار في بيان صحفيّ أن شخصيّة هذا النجم القويّة تتلاقى مع فلسفة Gucci التي تُقدّر التعبير عن الذات واحترام التنوّع. والجدير ذكره أن لي جونغ جاي ليس بغريب عن عالم الموضة، فهو بدأ حياته المهنيّة كعارض أزياء واستمرّ في هذا المجال لمدة عامين قبل أن ينتقل إلى التمثيل ويحصد خلال مسيرته العديد من الجوائز الفنيّة.

اهتمام دار Gucci بالنجوم الكوريين لم يقتصر على التعاون مع بطل "لعبة الحبار" Squid Game، بل تعدّاه إلى التعاون مع النجمة شن من آه التي تمّ اختيارها أيضاً كسفيرة للدار. وهي سبق أن حققت نجاحات عديدة في مجال التمثيل خلال مسيرتها التي امتدت طوال 20 عاماً.

وتتميّز هذه النجمة بتعدّد مواهبها، فهي أيضاً مؤلفة ومغنّية وكان لها تجربة في مجال الأزياء عندما تم اختيارها سابقاً من جانب علامة Rag&Bone لتكون سفيرة لها.

أما التعاون بينها وبين دار Gucci فبدأ من خلال مجموعة من الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر بها شن من آه وهي ترتدي من مجموعة Gucci Aria التي أطلقها المدير الإبداعي للدار أليسندرو ميشيل مؤخراً.