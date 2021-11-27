كيف بدت إطلالات نجمات مهرجان القاهرة السينمائي2021؟

انطلقت يوم أمس الجمعة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، التي ستمتدّ على 10 أيام. وقد شاركت في حفل افتتاحه مجموعة من النجمات العربيّات، تعرّفوا على أبرز إطلالاتهن فيما يلي.

فقد اختارت النجمة منى زكي ثوباً باللون الأخضر الزمردي، تميّز بالتطريز الناعم عند الكتفين وباختلاطه بقماش شفّاف لامع عند فتحة الساق. وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة المصريّة مرام برهان.

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وتألقت النجمة يسرا بثوب أسود طويل تزيّنه الحبيبات الكريستاليّة من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي.

من جانبها، اعتمدت النجمة التونسيّة درّة زروق ثوباً أسود عاري الكتفين تغطّيه الحبيبات البرّاقة وترافقه قفازات طويلة مصنوعة من الخامة نفسها. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

أما النجمة اللبنانية نور فاختارت إطلالة كلاسيكيّة ذات طابع عصري، تألفت من ثوب أسود بكتف واحدة ترافق مع ذيل طويل.

كما، ظهرت النجمة المصرية سلمى أبو ضيف بثوب باللون الوردي القوي حمل توقيع دار Valentino وتزيّن بفتحة كبيرة عند البطن.

واعتمدت الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد ثوباً باللون الكحلي ترافق مع "كاب" طويل تزيّنت أطرافه بالريش. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم زهير مراد.



ريا أبي راشد سلمى بو ضيف

في حين اختارت النجمة المصريّة دينا الشربيني ثوباً باللون الأسود اللمّاع تميّز بفتحة عميقة عند الصدر وأخرى عند الساق. وقد حمل توقيع دار Alexandre Vauthier الفرنسيّة.

وظهرت النجمة المصريّة نيللي كريم بثوب أحمر عاري الكتفين ترافق مع ذيل طويل وقصة مبتكرة عند الخصر.



نيللي كريم وزوجها دينا الشربيني

في الأثناء، اعتمدت النجمة السوريّة نسرين طافش ثوباً باللون الأزرق النيلي تميّز بالأكتاف المكشوفة والأكمام الطويلة. وهو حمل توقيع المصممة نور فتح الله.

واختارت النجمة اللبنانية سينتيا خليفة اللون الأحمر لإطلالتها التي تألفت من ثوب عاري الكتفين ينسدل من أعلاه ذيل جانبيّ طويل.

واختارت النجمة المصرية ليلى علوي ثوباً من المخمل الأسود تزيّن بتطريزات ذهبيّة كثيفة عند منطقة الصدر، وترافق مع أكمام طويلة انسدلت لتلامس الأرض.