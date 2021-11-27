.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كيف بدت إطلالات نجمات مهرجان القاهرة السينمائي2021؟

  • الخط
منى زكي
منى زكي

كيف بدت إطلالات نجمات مهرجان القاهرة السينمائي2021؟

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

انطلقت يوم أمس الجمعة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، التي ستمتدّ على 10 أيام. وقد شاركت في حفل افتتاحه مجموعة من النجمات العربيّات، تعرّفوا على أبرز إطلالاتهن فيما يلي.

هذه المسلسلات وتلك النجمات أبرز المؤثرين على موضة 2021 العربية ستايل هذه المسلسلات وتلك النجمات أبرز المؤثرين على موضة 2021

فقد اختارت النجمة منى زكي ثوباً باللون الأخضر الزمردي، تميّز بالتطريز الناعم عند الكتفين وباختلاطه بقماش شفّاف لامع عند فتحة الساق. وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة المصريّة مرام برهان.

وتألقت النجمة يسرا بثوب أسود طويل تزيّنه الحبيبات الكريستاليّة من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي.

يسرا
يسرا

من جانبها، اعتمدت النجمة التونسيّة درّة زروق ثوباً أسود عاري الكتفين تغطّيه الحبيبات البرّاقة وترافقه قفازات طويلة مصنوعة من الخامة نفسها. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

درة زروق
درة زروق

أما النجمة اللبنانية نور فاختارت إطلالة كلاسيكيّة ذات طابع عصري، تألفت من ثوب أسود بكتف واحدة ترافق مع ذيل طويل.

نور
نور

كما، ظهرت النجمة المصرية سلمى أبو ضيف بثوب باللون الوردي القوي حمل توقيع دار Valentino وتزيّن بفتحة كبيرة عند البطن.

واعتمدت الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد ثوباً باللون الكحلي ترافق مع "كاب" طويل تزيّنت أطرافه بالريش. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم زهير مراد.

ريا أبي راشد
  • ريا أبي راشد
  • سلمى بو ضيف
2 صور
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
سلمى بو ضيف
سلمى بو ضيف

في حين اختارت النجمة المصريّة دينا الشربيني ثوباً باللون الأسود اللمّاع تميّز بفتحة عميقة عند الصدر وأخرى عند الساق. وقد حمل توقيع دار Alexandre Vauthier الفرنسيّة.

وظهرت النجمة المصريّة نيللي كريم بثوب أحمر عاري الكتفين ترافق مع ذيل طويل وقصة مبتكرة عند الخصر.

نيللي كريم وزوجها
  • نيللي كريم وزوجها
  • دينا الشربيني
2 صور
نيللي كريم وزوجها
نيللي كريم وزوجها
دينا الشربيني
دينا الشربيني

في الأثناء، اعتمدت النجمة السوريّة نسرين طافش ثوباً باللون الأزرق النيلي تميّز بالأكتاف المكشوفة والأكمام الطويلة. وهو حمل توقيع المصممة نور فتح الله.

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة

واختارت النجمة اللبنانية سينتيا خليفة اللون الأحمر لإطلالتها التي تألفت من ثوب عاري الكتفين ينسدل من أعلاه ذيل جانبيّ طويل.

ليلى علوي
ليلى علوي

واختارت النجمة المصرية ليلى علوي ثوباً من المخمل الأسود تزيّن بتطريزات ذهبيّة كثيفة عند منطقة الصدر، وترافق مع أكمام طويلة انسدلت لتلامس الأرض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كل ما تود أن تعرفه عن أوميكرون.. ضيف كورونا المستجد كل ما تود أن تعرفه عن أوميكرون.. ضيف كورونا المستجد
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
الأكثر قراءة
شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها
متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض
متحور أوميكرون يعزل جنوب القارة السمراء.. قلق عالمي متحور أوميكرون يعزل جنوب القارة السمراء.. قلق عالمي
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
استبعد من الملعب فأتى على ظهر جرافة.. مدرب كرة يشغل مصر استبعد من الملعب فأتى على ظهر جرافة.. مدرب كرة يشغل مصر
نجل مساعد مرسي يطلب العفو عن أبيه: حقبة الإخوان لن تعود نجل مساعد مرسي يطلب العفو عن أبيه: حقبة الإخوان لن تعود
قبل أن تذهب
التظاهرات تتصاعد بأصفهان.. والأمن الإيراني يفرق المحتجين بالغاز والهروات
التظاهرات تتصاعد بأصفهان.. والأمن الإيراني يفرق المحتجين بالغاز والهروات
اكتشف المزيد