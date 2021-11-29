عالم الموضة يخسر فيرجيل آبلوه بعد صراع مع السرطان

خسر عالم الموضة واحداً من أنجح مصممي عصرنا، مع وفاة المصمم الأميركي فيرجيل آبلوه بعد صراع مع مرض السرطان. وقد تمّ الإعلان عن هذا الخبر الحزين عبر صفحة المصمم على موقع انستغرام فيما معرضه الأخير ما زال قائماً في قطر ومستمر حتى نهاية شهر مارس 2022.

بدأ اسم فيرجيل آبلوه يتردد في عالم الشهرة عندما شغل منصب المدير الإبداعي لمغني الراب الأميركي كاني ويست، لكنه دخل التاريخ بعد ذلك في العام 2018 عند تعيينه كأول أميركي من أصل إفريقي في منصب المدير الإبداعي للأزياء الرجالية لدى دار Louis Vuitton. وهو كان أسس قبل ذلك في العام 2013 علامته الخاصة من الأزياء تحت اسم Off White.

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وفاة آبلوه عن عمر 41 عاماً جاءت بعد صراعه مع نوع نادر من السرطان أصابه في السنتين الأخيرتين من حياته، لكن معاناته الصحيّة بقيت طيّ الكتمان. أما الإعلان عن وفاته فجأ من قبل عائلته ومجموعة LVMH التي كشفت في بيان مقتضب عن أن المصمم الراحل حافظ على نشاطه في الهيئات الفنيّة والثقافية التي يديرها رغم العلاجات الثقيلة التي كان يخضع لها.

عُرف فيرجيل آبلوه بأخلاقياته العالية وفضوله اللامحدود بالإضافة إلى تفاؤله، وقد عمل جاهداً خلال مسيرته على فتح أبواب جديدة ومسارات متنوعة لجيل الشباب بهدف تحقيق مزيد من المساواة والفرص في مجال الفنون والتصميم.

وهو زار العالم العربي مؤخراً في إطار معرضه الأخير الذي افتتحه في قطر بداية الشهر الجاري ويستمر حتى آخر مارس 2022. يحمل هذا المعرض اسم "إبداع بلا حدود" وهو يتضمّن 55 عملاً فنياً تتناول المجالات التي ترك بصماته عليها بدءاً من الفنون المرئيّة وصولاً إلى الموسيقى، والأزياء، والهندسة المعمارية، والتصميم.