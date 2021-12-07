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بالصور.. أجمل إطلالات النجمات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

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من افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بالصور.. أجمل إطلالات النجمات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الاثنين في جدة بحضور نخبة من نجوم العالم ونجماته

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

كانت مدينة جدة مساء أمس الاثنين على موعد مع افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بحضور نخبة من نجوم العالم ونجماته اللواتي تميّزن بأناقة لافتة على البساط الأحمر للحفل. تعرّفوا على أكثر إطلالاتهن أناقة فيما يلي:

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بدت النجمة المصرية ليلى علوي مشرقة بثوب عاجيّ اللون تزيّن بلمسات ذهبيّة وبكمّين على شكل "كاب". حمل ثوبها توقيع دار Zuhair Murad ونسقته مع حقيبة ذهبيّة ومجوهرات ماسيّة من Yessayan.

النجمة المصرية ليلى علوي
النجمة المصرية ليلى علوي

تألقت الإعلامية الإماراتيّة مهيرة عبد العزيز بتصميم مبتكر باللون البرتقالي حمل توقيع Tony Ward Couture، ترافق مع غطاء للرأس تزيّن بالتطريز.

الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز
الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز

اعتمدت الممثلة الأردنيّة صبا مبارك ثوباً باللون الأخضر الفاتح تزيّن بالتطريز الكثيف وترافق مع "كاب" من القماش نفسه.

الممثلة الأردنية صبا مبارك
الممثلة الأردنية صبا مبارك

تألقت العارضة التونسيّة ريم السعيدي بثوب أحمر ترافق مع "كاب" باللون نفسه من دار Georges Hobeika وقد نسّقته مع مجوهرات من Chopard.

العارضة التونسية ريم السعيدي
العارضة التونسية ريم السعيدي

اختارت الممثلة المصريّة تارا عماد ثوباً أبيض من Harithand تميّز بخامته الانسيابيّة والكسرات التي زيّنت الكمّين بالإضافة إلى لمسات ناعمة من الكشكش على تنورته.

الممثلة المصرية تارا عماد
الممثلة المصرية تارا عماد

اعتمدت العارضة الفرنسية تينا كوناكاي ثوباً بنفسجياً طويلاً ترافق مع غطاء للرأس ونسقته مع مجوهرات تزيّنت بأحجار الزمرد.

العارضة الفرنسية تينا كوناكاي
العارضة الفرنسية تينا كوناكاي

لفتت الممثلة اللبنانية رزان جمال الأنظار بثوب باللون الوردي من Harithand تميّز بتصميمه الرومانسي.

الممثلة اللبنانية رزان جمال
الممثلة اللبنانية رزان جمال

اختارت المؤثرة اللبنانية كارن وازن الظهور بتوكسيدو أسود نسقته مع قميص أبيض وعقد ماسيّ فاخر من Bulgari.

المؤثرة اللبنانية كارن وازن برفقة زوجها الياس بخعازي
المؤثرة اللبنانية كارن وازن برفقة زوجها الياس بخعازي

تألقت العارضة الأسترالية شانينا شايك بثوب أسود برّاق بكتف واحدة من علامة Monot.

العارضة الأسترالية شانينا شايك
العارضة الأسترالية شانينا شايك

اختارت العارضة البرازيليّة أليساندرا أمبروزيو ثوباً أبيض طويلا تزيّن بالتطريز الفضي على الكتف والخصر، وقد حمل توقيع دار Zuhair Murad.

العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروزيو
العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروزيو

تألقت العارضة البرتغالية سارة سامبايو بثوب أسود تزيّنه الشراريب الكريستاليّة من توقيع دار Zuhair Murad، وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

العارضة البرتغالية سارة سامبايو
العارضة البرتغالية سارة سامبايو

بدت الممثلة ميساء المغربي متألقة بثوب أبيض غطّاه التطريز الكريستالي من Tony Ward Couture، ونسّقته مع مجوهرات من توقيع Fawaz Gruosi.

الممثلة ميساء مغربي
الممثلة ميساء مغربي

اختارت العارضة الجنوب إفريقية كانديس سواينبويل إطلالة لافتة بأناقتها تألفت من ثوب أبيض بسيط رافقه وشاح التفّ حول العنق منسدلاً ليلامس الأرض.

العارضة الجنوب إفريقية كانديس سوانيبويل
العارضة الجنوب إفريقية كانديس سوانيبويل
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