بالصور.. أجمل إطلالات النجمات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كانت مدينة جدة مساء أمس الاثنين على موعد مع افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بحضور نخبة من نجوم العالم ونجماته اللواتي تميّزن بأناقة لافتة على البساط الأحمر للحفل. تعرّفوا على أكثر إطلالاتهن أناقة فيما يلي:

بدت النجمة المصرية ليلى علوي مشرقة بثوب عاجيّ اللون تزيّن بلمسات ذهبيّة وبكمّين على شكل "كاب". حمل ثوبها توقيع دار Zuhair Murad ونسقته مع حقيبة ذهبيّة ومجوهرات ماسيّة من Yessayan.

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تألقت الإعلامية الإماراتيّة مهيرة عبد العزيز بتصميم مبتكر باللون البرتقالي حمل توقيع Tony Ward Couture، ترافق مع غطاء للرأس تزيّن بالتطريز.

اعتمدت الممثلة الأردنيّة صبا مبارك ثوباً باللون الأخضر الفاتح تزيّن بالتطريز الكثيف وترافق مع "كاب" من القماش نفسه.

تألقت العارضة التونسيّة ريم السعيدي بثوب أحمر ترافق مع "كاب" باللون نفسه من دار Georges Hobeika وقد نسّقته مع مجوهرات من Chopard.

اختارت الممثلة المصريّة تارا عماد ثوباً أبيض من Harithand تميّز بخامته الانسيابيّة والكسرات التي زيّنت الكمّين بالإضافة إلى لمسات ناعمة من الكشكش على تنورته.

اعتمدت العارضة الفرنسية تينا كوناكاي ثوباً بنفسجياً طويلاً ترافق مع غطاء للرأس ونسقته مع مجوهرات تزيّنت بأحجار الزمرد.

لفتت الممثلة اللبنانية رزان جمال الأنظار بثوب باللون الوردي من Harithand تميّز بتصميمه الرومانسي.

اختارت المؤثرة اللبنانية كارن وازن الظهور بتوكسيدو أسود نسقته مع قميص أبيض وعقد ماسيّ فاخر من Bulgari.

تألقت العارضة الأسترالية شانينا شايك بثوب أسود برّاق بكتف واحدة من علامة Monot.

اختارت العارضة البرازيليّة أليساندرا أمبروزيو ثوباً أبيض طويلا تزيّن بالتطريز الفضي على الكتف والخصر، وقد حمل توقيع دار Zuhair Murad.

تألقت العارضة البرتغالية سارة سامبايو بثوب أسود تزيّنه الشراريب الكريستاليّة من توقيع دار Zuhair Murad، وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

بدت الممثلة ميساء المغربي متألقة بثوب أبيض غطّاه التطريز الكريستالي من Tony Ward Couture، ونسّقته مع مجوهرات من توقيع Fawaz Gruosi.

اختارت العارضة الجنوب إفريقية كانديس سواينبويل إطلالة لافتة بأناقتها تألفت من ثوب أبيض بسيط رافقه وشاح التفّ حول العنق منسدلاً ليلامس الأرض.