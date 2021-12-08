أرقام غير متوقعة يحقّقها أول مزاد لمقتنيات "قيصر الموضة"

حمل المصمم الألماني الراحل كارل لاغرفيلد لقب "قيصر الموضة" في حياته وحافظ عليه بعد مماته. وقد ترك بعد رحيله في فبراير من العام 2019 إرثاً كبيراً من الأعمال الفنيّة والعقارات والسيارات والأثاث النادر والتحف، تمّ عرض جزء منها خلال مزاد نظّمته دار "سوذبي" البريطانية، وقد بيعت بأرقام غير متوقعة.

تمّ تنظيم المزاد الأول من سلسلة 3 مزادات في إمارة موناكو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وقد سبق أن تمّ تقدير كلفة المقتنيات المشاركة به بحوالي 3.4 مليون دولار أميركي، لكن المفاجأة كانت في ارتفاع هذا الرقم ليبلغ 13.5 مليون دولار.

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وسجّل المزاد مشاركة 1400 من مقدّمي العروض الذين تهافتوا للحصول على 582 قطعة عُرضت في كاتالوغ البيع الذي تمّ إصداره بهذه المناسبة. وقد انتهى المزاد ببيع 96% من القطع المشاركة، ومنها رسم بورتريه للراحل لاغرفيلد يحمل توقيع الفنان الياباني تاكاشي موراكامي تمّ بيعه بسعر 328 ألف دولار فيما كان يُقدّر أن يتراوح سعره بين 90 ألفا و135 ألف دولار. تمّ أيضاً بيع زوج من المقاعد العثمانيّة الطراز تعود للعام 1925 بسعر 128 ألف دولار فيما كان مقدّر أن يتراوح ثمنها بين 22 ألفا و33 ألف دولار.

تضمّن المزاد أيضاً فيلا فاخرة، وتمثالا لقطّة لاغرفيلد الشهيرة باسم "شوبيت". وقد شاركت فيه 3 سيارات رولز رويس إحداها من طراز Phantom Drophead 2017 تم بيعها بسعر 422 ألف دولار، الثانية من طراز Phantom2018 تمّ بيعها بسعر 490 ألف دولار، والثالثة من طرار Cullinan 2019 ووصل سعرها في المزاد إلى 415 ألف دولار. وقد كان لافتاً أن هذه السيارات كانت بحالة جيّدة جداً خاصةً أنها لم توضع في السير سوى لعدد محدود من الكيلومترات.

القسم الثاني من مقتنيات لاغرفيلد معروض حالياً في مزاد يقام في باريس ويمتد من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري، أما القسم الثالث فسيعرض في مزاد يقام في مدينة كولوني الفرنسية في شهر مارس المقبل.