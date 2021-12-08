لأول مرة.. شانيل تقدّم جديدها في مبنى خاص بالحرف الفنية

قدّمت دار شانيل" Chanel عرضها الخاص بالحرف الفنيّة Metiers D’art 2022 في مبنى 19M الباريسي، وهو المكان الجديد المخصص لهذه الحرف، والذي يُشكّل رمزاً لاهتمام هذه الدار العريقة بالمهارة الحرفيّة في مجال الموضة.

ويمتدّ هذا المكان على 25 ألف متر مربع، وهو يضمّ حالياً 10 من الشركات المتخصّصة بالحرف اليدويّة من أصل 25 تتعاون معها دار Chanel. ويعود تأسيس بعض هذه الشركات إلى القرن التاسع عشر، وهي لا تزال مستمرةً حتى اليوم. وتتنوع تخصصات هذه الشركات بين التطريز، وصناعة الريش، وحياكة النسيج، وتنفيذ الأحذية، وتنفيذ القفازات، وتنفيذ ملابس البحر.

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تمّ تصميم هذا المبنى بشكل مربّع تحيط به أعمدة يبلغ طول الواحد منها 24 متراً وترمز للخيط الذي يُشكّل أساساً في صناعة الموضة. أما اسم هذا المبنى فيضمّ الرقم 19 تيمناً بيوم ولادة مؤسسة الدار غابرييل شانيل وكون المبنى يتواجد في الدائرة 19 من مدينة باريس. ويعود اختيار حرف M إلى أنه الحرف الأول في مجموعة من الكلمات ذات الصلة، كالحرف الفنيّة Metiers Dart، والموضة Mode، ودار الأزياء Maison، واليدين Mains.

وقدمت فيرجيني فيارد، المديرة الإبداعية الحالية في دار Chanel، ضمن عرضها الخاص بالحرف الفنية للعام 2022 مجموعة ديناميكية مختصرة تتضمن 59 إطلالة ذات طابع عصري يختلط باللمسات الفاخرة.

وقد تكرّر استعمال خامات التويد والصوف والدنيم بأسلوب متجدد، وتمّ تزيينها بتطريزات مستوحاة من أعمدة مبنى 19M، كما تضمّنت المجموعة تصاميم تتخذ شكل جامبسوت وأثواب من الشيفون والموسلين. وقد ظهر لوغو CC مطرزاً على الكنزات والأثواب بلمسات برّاقة. كما دخل الريش على بعض الإطلالات وشكّلت الأكسسوارات جزءاً أساسياً في اكتمال الطلة.