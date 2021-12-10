ما علاقة لون "بانتون" 2022 بكورونا و"ميتافيرس"؟

لأول مرة في 22 عاماً من تاريخ "دليل بانتون للألوان"، يُقدّم معهد "بانتون" لوناً جديداً تمّ ابتكاره خصيصاً للعام 2022. إنه أزرق Very Peri الحيويّ، الذي تتداخل فيه التدرجات البنفسجيّة والحمراء استحضاراً للعالم الرقمي والإمكانيّة الإبداعيّة التي يعد بها المستقبل.

كشف معهد "بانتون" أن ابتكار لون جديد خاص بالعام 2022، هو بحدّ ذاته رمز للتغييرات التي تحدث حالياً على الصعيد العالمي بعد فترة طويلة من العزلة وعدم اليقين التي فرضها انتشار جائحة كورونا.

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وإذا كان العام 2021 شهد اختيار "بانتون" للونين يختصرانه هما: الرمادي الرصين والأصفر المشرق تأثراً بالرغبة في التغلّب على كل من الجائحة، والمخاوف البيئيّة، والخلل في البنى الاجتماعيّة فإن هذه الرغبة نفسها كانت وراء اختيار أزرق Very Peri الذي يجمع بين التدرجات الزرقاء (رمز الإيمان والثبات) والتدرجات الحمراء (رمز الطاقة والحيوية) فيما تدلّ عند اجتماعها على الابتكار والبدايات الجديدة.



IsseyMiyake إيسي مياكي Thom Browne ثوم براون

لون سعيد ومتجدد

أعلن القيّمون على دليل بانتون أن هذا الخليط اللوني يجعل من الأزرق رمزاً للسعادة والتجدّد. وهو يرتبط في هذا المجال بالتأثير المتصاعد للعالم الافتراضي الذي نشهده مع ظهور مفهوم "ميتافيرس"، تطوّر الألعاب الرقميّة، ارتفاع شعبيّة العملات المشفّرة والأصول الرقميّة التي تُعرف بتسمية NFT.



Isabel Marantإيزابيل ماران Lanvinلانفان

وبما أن الضوء الأزرق هو العنصر الذي يرتبط عموماً بالتكنولوجيا والمستقبل في الثقافة البصريّة للخيال العلمي، كما يرتبط بتفاعلاتنا اليوميّة مع الهواتف الذكيّة وشاشات الكومبيوتر فليس من المستغرب أن يتمّ اختيار Very Peri لوناً يمثّل هذا العصر الذي نشهد فيه تقارباً بين حياتنا الحقيقيّة والواقع الافتراضي.



Ermanno Scervino إرمانو سيرفينو Berluti بيرلوتي

يُمثّل اعتماد هذا اللون ما يتمنّاه الكثيرون في عام 2022، من بداية جديدة لعالم يُدرك أن العادات والأنشطة القديمة لم تعد قادرة على مواجهة تحدّيات الحاضر والمستقبل . فنحن أصبحنا في زمن نُعيد خلاله رسم مستقبلنا والنظر إلى العالم بعيون مختلفة بحثاً عن حلول جديدة.



Balenciaga بالنسياغا Anna Sui آنا سوي

لون 2022 في الموضة والجمال

يعد لون Very Peri الحيويّ بإضافة لمسات من الانتعاش إلى موضة 2022، وهذا أبرز ما نحتاج إليه في زمن الجائحة. إن طابعه الهادئ والمبهج يُجسّد التعبير والتجريب بعيداً عن العوائق. وهو يكتسب خصائص جديدة مع تنوّع المواد التي تتزيّن به، إذ يبدو ذا طابع مستقبلي على المواد المعدنيّة



Acne Studio أكني ستوديو Almeida ألميدا

والخامات التقنيّة، وهو يتناسب أيضاً مع المواد المصنّعة يدوياً والخامات الطبيعيّة. وقد تمّ رصد هذا اللون خلال العديد من مجموعات ربيع وصيف 2022، ومنها: Acne Studio، وIsabel Marant، وAnna Sui، وBalanciaga، وBerluti، وLanvin، وIssey Miyake.





في مجال الجمال، سيكون استعمال لون Very Peri مناسباً كظلال للعينين وطلاء للأظافر، كما يمكنه أن يدخل في مجال صبغات الشعر.