أجمل ما ارتدته النجمات من أزياء المصممين العرب في 2021 بدأ العام 2021 بتقديم العديد من المهرجانات العالميّة بصيغة افتراضيّة نتيجة انتشار جائحة كورونا، ولكنه انتهى بمجموعة من المهرجانات التي تمّ تقديمها بصيغة حضوريّة. تألّقت النجمات في الحالتين بإطلالات مختارة بعناية وكان للمصممين العرب حصّة كبيرة من هذه الإطلالات، ندعوكم للتعرّف على أجملها فيما يلي.

- تألقت النجمة سوزن كيليشي واتسن بإطلالة برّاقة تزيّنت بالشراريب من توقيع دار Georges Hobeika. وهي من أكثر الإطلالات أناقة التي ظهرت في حفل غولدن غلوب 21 الذي أقيم افتراضياً في شهر مارس الماضي.

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- حصدت النجمة الكوريّة يون يوه جونغ جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ميناري". وهي ظهرت في الحفل بإطلالة رصينة من توقيع المصممة المصريّة مرمر حليم نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.

- اختارت الممثلة الأميركيّة ليلي كولنز ثوباً قصيراً باللون الزهري الفاتح من توقيع دار Georges Hobeika تميّز بنعومة تصميمه وتطريزه. وهي نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من دار Cartier. وهي ظهرت بهذه الإطلالة في حفل SAG Awards الذي أقيم افتراضياً في شهر أبريل الماضي.

- اختارت العارضة الإسبانيّة نيفيس ألفاريز ثوباً بكتف واحدة من توقيع دار Elie Saab، تميّز بخامته الانسيابيّة الزرقاء المزيّنة بلمسات معدنيّة. وقد ظهرت به في افتتاح مهرجان كان السينمائي الذي أقيم في شهر يوليو الماضي.

- اعتمدت عارضة الأزياء نويل كابري ثوباً باللون الأصفر القوي من دار Ashi السعوديّة. وهي نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard تمّ ترصيعها بأحجار الزمرد. وقد تألّقت به في افتتاح مهرجان كان السينمائي الذي أقيم في شهر يوليو الماضي.

- اختارت المؤثرة الهنديّة ديفيا خوسلا ثوباً بكتف واحدة باللون السكري من دار Tony Ward تزيّن بالتطريز في القسم الأسفل منه وتمّ تنسيقه مع مجوهرات ماسيّة. وقد ظهرت به ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي.

- تألّقت النجمة التونسيّة درّة زروق بإطلالة مميّزة على البساط الأحمر لمهرجان "كان" تألّفت من ثوب عاري الكتفين باللون الأبيض المعدني حمل توقيع دار Rami Kadi نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.

- اعتمدت الإعلاميّة ريّا أبي راشد ثوباً من الباييت باللون الكحلي حمل توقيع دار Rami Al Ali، نسّقته مع أكسسوارات وحقيبة ذهبيّة. وهي ظهرت بهذه الإطلالة في مهرجان البندقيّة السينمائي الذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي.

- شاركت العارضة الكنديّة ماي ماسك في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانيّة الذي أقيم في شهر ديسمبر الجاري. وقد تألقت في هذه المناسبة بجامبسوت باللون الأحمر حمل توقيع دار Tony Ward.

- تألقت العارضة شانينا شايك في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانيّة بإطلالة مميّزة بأناقتها حملت توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي.