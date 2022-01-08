كيت ميدلتون تخفّض إنفاقها على الأزياء إلى النصف في 2021

تحتفل دوقة كامبريدج كايت ميدلتون يوم غد الأحد بذكرى ميلادها الـ40 في أجواء عائليّة وبعيداً عن عدسات المصوّرين التي ترافقها منذ زواجها من الأمير ويليام عام 2011. وهي استطاعت طوال هذه السنوات أن ترسم لنفسها صورة شخصيّة تهتم بالأناقة والاستدامة في الوقت نفسه، حتى إنها استطاعت في العام 2021 أن تخفّض نفقات إطلالاتها الرسمية إلى النصف.

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هذا ما أكّدته صحيفة "دايلي مايل" البريطانيّة مؤخراً بالأرقام عندما كشفت أن كلفة إطلالات دوقة كامبريدج بلغت خلال العام 2021 حوالي 66000 دولار، فيما كانت حوالي 125000دولار في العام 2020، و160000 دولار في العام 2017. ويعود ذلك إلى تركيز كايت على مبدأ تكرار ارتداء الأزياء والأكسسوارات في أكثر من مناسبة. وهي استطاعت رغم ذلك أن تحافظ على مكانتها المتقدّمة في قائمة "أكثر النساء أناقة في العالم".

يبدو لافتاً أن كايت لم تظهر طوال العام المنصرم سوى بأربع إطلالات كاملة جديدة، أما الإطلالة الأبرز التي اعتمدتها خلال 2021 فتمثّلت بثوب ذهبي من توقيع Jenny Packham ظهرت به في سبتمبر الماضي خلال العرض الأول لفيلم جيمس بوند الأخير No Time to Die. كلفة هذا الثوب بلغت 5340 دولارا.

آخر إطلالات كايت خلال 2021 كان ثوباً أحمر من Catherine Walker نسقته مع حذاء باللون نفسه وأقراط ماسيّة من مجموعة الملكة إليزابيت. وقد ظهرت بهذه الإطلالة خلال حفل موسيقي ميلادي في شهر ديسمبر الماضي.



بإطلالة من كاثرين والكر في حفل ميلادي موسيقي بثوب ذهبي من جيني بيكهام وبرفقة الأمير ويليام في العرض الأول لفيلم جيمس بوند الأخير

خلال شهر نوفمبر الماضي، حضرت كيت حفلاً موسيقياً بلندن وهي ترتدي ثوباً من الباييت باللون الأخضر الداكن من Jenny Packham سبق أن ارتدته خلال زيارة رسميّة قامت بها برفقة زوجها الأمير ويليام إلى باكستان عام 2019.

خلال شهر أكتوبر الماضي لفتت كيت الأنظار بإطلالة تلوّنت بالأحمر لدى زيارتها المقرّ الرئيسي لمهرجان البافتا في لندن. وقد اعتمدت تنورة طويلة مكسّرة من Christopher kane نسقتها مع كنزة رقيقة باللون نفسه من Ralph Lauren بالإضافة إلى حقيبة وحذاء باللون البيج الداكن.



بإطلالة من جيني بيكهام خلال حفل موسيقي في لندن بإطلالة من ألكسندر ماكوين وبرفقة زوجها الأمير ويليام في حفل توزيع جوائز الأرض

ظهرت كيت خلال شهر أكتوبر أيضاً في حفل توزيع جوائز Earthshot Prize Awards بإطلالة باللون الليلكي الفاتح من Alexander McQueen سبق أن ارتدتها في حفل توزيع جوائز بافتا عام 2011. وقد حرصت في هذه المناسبة أن تشجّع على الاستدامة وحماية البيئة من خلال إعادة تدوير أزيائها.

خلال شهر يوليو الماضي لفتت كايت الأنظار بإطلالتين مميزتين ببساطتهما وأناقتهما ظهرت بهما في دورة ويمبلدون لكرة المضرب. وقد ظهرت في الحفل النهائي لهذه الدورة بثوب زهري اختارته من علامة Beulah اللندنيّة، كما ارتدت لدى حضورها لإحدى المباريات ثوباً أخضر من توقيع دار Emilia Wickstead.













بثوب من رولان موريه في وداع الأمير فيليب بإطلالة من كرستوفر كاين ورالف لورين بإطلالة من علامة بولاه في ختام دورة ويمبلدن بإطلالة من أليسندرا ريتش في متحف فيكتوريا وألبرت اللندني بإطلالة من إميليا ويكستيد خلال دورة ويمبلدن بإطلالة تحمل توقيع علامة زارا بإطلالة باللون الأزرق من كاثرين والكر

تهوى كيت الأزياء المطبّعة بالمربعات وقد ظهرت خلال العام المنصرم بإطلالتين لافتتين تزيّنتا بهذه الطبعة، إحداهما ثوب رمادي من علامة Zara نسقته مع حذاء "ستيليتو" باللون نفسه، أما الإطلالة الثانية فباللونين الأحمر والكحلي من توقيع دار Alessandra Rich وظهرت بها خلال زيارة إلى متحف فيكتورا وألبرت في لندن.

في شهر مايو الماضي، لفتت كايت الأنظار بثوب أزرق على شكل معطف من توقيع Cathetine Walker نسّقته مع حذاء باللون نفسه وحقيبة يد كحليّة اللون. أما في وداع الأمير فيليب خلال شهر أبريل الماضي فاختارت كايت الظهور بثوب أسود أنيق من Roland Mouret نسقته مع أكسسوارات باللون نفسه.