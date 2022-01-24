العصر الذهبي للموضة يودّع أحد آخر رموزه.. تيري موغلر

ودّع عالم الموضة، يوم أمس الأحد، مصمماً رؤيوياً تعامل مع الأناقة على أنها أحد أرقى أنواع الفنون. إنه المصمم الفرنسي مانفريد تيري موغلر الذي رحل عن عمر 73 عاماً. وقد تمّ الإعلان عن خبر وفاته في صفحاته الرسميّة على وسائل التواصل الاجتماعي دون الكشف عن سبب الوفاة.

كان موغلر يُعرّف عن نفسه بأنه مخرج، مصمّم استعراضات، مبتكر عطور، مصمّم أزياء، ومصوّر. وهو كان شغوفاً بالمسرح وحامل لشهادة في مجال الهندسة. ولد في مدينة ستراسبورغ الفرنسيّة قبل أن ينتقل إلى باريس في العام 1969 بعمر الـ21 عاماً. عمل بدايةً في مجال تنسيق الأزياء قبل أن يُطلق علامته الخاصة ويُقدّم أول مجموعة تحمل توقيعه في العام 1973.





موغلر يتوسط العارضتين الشهيرتين فريدة خلفة وكارلا بروني في افتتاح معرضه خلال سبتمبر الماضي تييري موغلير بالبرتقالي في إحدى الحفلات التي تقام على هامش أسبوع الموضة في العام 1980 تيري موغلر في عزّ نجوميته

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مسيرة قصيرة وغنيّة

تسلّق تيري موغلر سلّم الشهرة بسرعة كبيرة في حقبة ثمانينيّات القرن الماضي، قبل أن تبدأ مشاركته بفعاليات أسبوع الخياطة الراقية الفرنسيّة في التسعينيّات، ويبدأ بتصميم العطور في العام 1992. ولكنه باع العلامة التي تحمل اسمه، في العام 1997، إلى مجموعة Clarins التي استمرّت في تطوير عطوره وأزيائه. وقد تخلّى عن مهامه في مجال الإدارة الإبداعيّة في العام 2002 للمصمم كازي كادوالاوير الذي ما زال يشغل هذا المنصب حتى اليوم، وهو قال في وداع موغلر: "مانفريد، يُشرّفني جداً أنني عرفتك وعملت ضمن عالمك الجميل. لقد غيّرت نظرتنا إلى الجمال، والثقة، والتصميم، وتمكين الذات. إرثك سيرافقني في كل ما أفعله، شكراً لك".





عطر آنجل عطر آليان العارضة آيرينا شايك ترتدي أحد تصاميه العائدة إلى العام 1997 والمعروضة حالياً في متحف الفنون التزينيّة.

بين الأزياء والعطور

انسحب موغلر من مجال تصميم الأزياء في بداية الألفيّة الثانية مركّزاً على مجال العطور، حيث ابتكر فئة جديدة منها وحقّق نجاحين بارزين مع عطريّ Angel و Alien. في العام 2010 عاد موغلر ليحيي تواصله مع عالميّ المسرح والرقص عندم أطلق استعراضاً راقصاً خصّص له الكثير من جهده ووقته.

سوف نتذكره على أنه المصمم الذي ساهم برسم معالم أزياء الثمانينيّات، وأطلق ظاهرة الاستعانة بالمشاهير على منصّات عروض الأزياء. وهو تعاون خلال مسيرته مع العديد منهن أمثال ديانا روس، وديمي مور، وكاردي بي، وبيونسيه، وكيم كردشيان. وهو كان كشف مؤخراً عن إصابته بحادث خطير في أحد النوادي الرياضيّة أثناء ممارسته للرياضة، مما تطلّب منه الخضوع لعدة عمليّات ترميميّة للوجه.

معرض لأرشيفه

أعمال تيري موغلر سوف تبقى حاضرة بيننا من خلال معرض يتناول مسيرته المهنيّة كمصوّر ومصمم. يُقام هذا المعرض حالياً في متحف الفنون التزينيّة بباريس تحت عنوان Thierry Mugler, Couturissime ويمتد حتى 24 أبريل المقبل. وهو كان انطلق من مونتريال في العام 2019 قبل أن ينتقل إلى مدن أوروبيّة منها روتردام وميونخ. يضمّ المعرض حوالي 150 من تصاميمه تمّ تنفيذها بين عاميّ 1977 و2014 بالإضافة إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافيّة.