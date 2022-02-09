5 نصائح تساعدكِ على اختيار نظاراتكِ

يرتبط اختيار نظارات تصحيح البصر ارتباطاً مباشراً بشخصيّة من سيرتديها، ولذلك من الضروري أن يخضع اختيارها لمعايير متعددة متعلّقة بشكل الوجه، ألوان البشرة، والعينين، والشعر بالإضافة إلى أسلوب الحياة. فما هي النصائح المفيدة في هذا المجال؟

كانت نظارات تصحيح البصر سابقاً مصدراً للإزعاج بالنسبة للعديد من السيدات اللواتي يعتبرنها أكسسواراً يخفي الجمال. ولكن انتشار استعمالها بين النساء والرجال جعل المصممين يهتمون بتحويلها إلى أحد الأكسوارات المواكبة للموضة، والتي تضفي تميزاً على الشخصيّة.

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تُشكّل نظارات تصحيح البصر أكسسواراً مستقلاً بحدّ ذاته، وهذا ما يُفسّر التنوّع الكبير في ألوانه، وأشكاله، والمواد المصنوع منها. الاحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات في هذا المجال مما يجعل اختيار الإطار المناسب في هذا المجال مسألة شائكة تتطلّب التقيّد بالنصائح التالية:

1- شكل الوجه

يؤثر شكل الوجه على اختيار إطار النظارات المصحّحة للبصر، ويمكن التمييز بين 5 أشكال من الوجوه: المربّع، البيضاوي، المثلث، المستدير، وعلى شكل قلب. النظارات المناسبة للوجه المستدير هي تلك التي يكون إطارها مربعاً أو مثلثاً كونها تبرز نعومة وجمال قسمات الوجه. أما الوجه المربّع فتناسبه النظارات ذات الإطار المستدير أو البيضاوي كونه يأتي متناقضاً مع شكل هذا الوجه. الوجه المثلّث يحتاج إلى النظارات التي تأخذ شكل الفراشة كونها تؤمّن له التوازن. أما الوجه البيضاوي أو الذي يكون على شكل قلب فتناتسبه الإطارات المربّعة التي تعتبر مثالية مع استدارة هذا الوجه.

2- لون البشرة

يلعب لون البشرة دوراً مؤثراً على اختيار إطار نظارات تصحيح البصر، فالإطارات ذات اللون الأسود واللون البيج تناسب كافة ألوان البشرات أما الإطارات ذات الألوان الفاتحة والباستيليّة فتناسب البشرات الفاتحة والعينين الخضراوين أو الزرقاوين. الإطارات ذات الألوان الداكنة تضفي لمسة من الإشراق على البشرات السمراء والزيتونيّة، وعلى العيون البنيّة والسوداء.

3- لون الشعر

من الضروري الاهتمام بلون الشعر عند اختيار إطارات نظارات تصحيح البصر، فالشعر الفاتح يتناسق مع الإطارات الفاتحة والباستيليّة. أما الشعر الداكن ذو التدرجات البنية والنحاسيّة فتناسبه الإطارات الداكنة، وتبقى الإطارات ذات اللون الأسود والبيج مناسبة لكافة ألوان الشعر.

4- شكل الجسم

ينصح خبراء المظهر باختيار إطارات نظارات تصحيح البصر بما يتناسب مع حجم الجسم وطوله، فإذا كنتِ طويلة القامة وكان جسمكِ على شكل حرف A أو H أوO فتناسبكِ الإطارات المينيماليّة. أما إذا كنت قصيرة القامة وجسمكِ على شكل حرف X أو8 أوV فتناسبكِ النظارات ذات الإطار الكبير نسبياً.

5- نصائح جماليّة

ينصح خبراء الجمال باختيار إطار النظارات الذي يُبرز شكل الحاجبين، أما إذا كان الأنف قصيراً فتناسبه النظارات التي يكون جسرها مرتفعاً وبلون فاتح، وإذا كان الأنف طويلاً يُنصح باختيار الإطار ذات الجسر المنخفض. وفيما يتعلّق بالعينين، يُنصح باختيار إطار داكن إذا كانت المسافة واسعة بين العينين وإطار فاتح اللون إذا كانت المسافة بين العينين ضيّقة.