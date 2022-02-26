ميغان ماركل صاحبة "ثوب العام 2021".. وهذه تفاصيله

يعود الثوب الذي ارتدته دوقة ساسيكس ميغان ماركل، خلال إجراء مقابلتها الشهيرة برفقة زوجها الأمير هاري مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، إلى الواجهة. وذلك بعد أن تمّ اختياره ليكون "ثوب متحف الأزياء للعام 2021"، فما السبب وراء هذا الاختيار؟

يحمل هذا الثوب توقيع دار Giorgio Armani الإيطالية، وقد ظهرت به ميغان ماركل على شاشة قناة CBS التلفزيونية الأميركية في مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري عُرضت في حوالي 70 دولة وقُدّر عدد مشاهديها بحوالي 60 مليونا حول العالم. وقد انضمّ هذا الثوب مؤخراً إلى "متحف الموضة" بمدينة باث البريطانية بعد أن تم اختياره ليكون "ثوب العام 2021".

يعود هذا الثوب إلى مجموعة Giorgio Armani الخاصة برحلات 2022. تمّ تنفيذه بخامة الكريب الحريري، أما سعره فيبلغ 4700 دولار أميركي. وهو يتميّز بلونه الأسود، ويزيّنه حزام عند الخصر وأزهار اللوتوس البيضاء المطرّزة على ناحية من الصدر.

بدأ عرض هذا الثوب في "متحف الأزياء" في 22 فبراير الجاري كجزء من معرض "تاريخ الأزياء في 100 قطعة". ويواظب متحف الأزياء سنوياً على اختيار شخصية رئيسية في صناعة الأزياء بالمملكة المتحدة، كما يختار فستاناً يمثّل العام مجسداً المزاج السائد في مجال الأزياء.

وقد تألفت اللجنة التي اختارت ثوب العام 2021 من إبراهيم كامارا رئيس تحرير مجلة Dazed الأميركية، وغاريت رايتون مديرها الفني، اللذين سبق أن صمّما "ثوب الأمل" الحاصل على لقب "ثوب العام 2020". وقد تمّ تكريم كامارا خلال العام 2021 في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية حيث مُنح جائزة إيزابيلا بلو التي تُقدّم للمبتكرين في مجال الموضة.

وقد أعلن الثنائي كامارا-رايتون أنهما اختارا ثوب ميغان ماركل ليُجسّد العام 2021 نظراً لما حمله من معانٍ تجسّدها زهرة اللوتوس: الولادة من جديد، التجديد الذاتي، بالإضافة إلى قدرتها على أن تعيش وتُزهر حتى في الظروف الصعبة.