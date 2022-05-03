شاهد.. أغلى أثواب مارلين مونرو يعود للظهور في "ميت غالا"

بعد إلغائه في العام 2020 والتبدّل الذي طرأ على موعده في العام 2021 بسبب جائحة كورونا، عاد حفل Met Gala إلى موعده الأساسي هذا العام في الاثنين الأول من شهر مايو. وقد جاء موضوعه المستوحى من تاريخ الموضة الأميركيّة، ليُسلّط الضوء على اعتماد الاستدامة في مجال صناعة الأزياء.

"في أميركا: مختارات من الموضة" هو الموضوع العام الذي انطلق منه حفل Met Gala 2022، الذي أقيم كعادته في متحف ميتروبوليتان النيويوركي. وهو يُشكّل الجزء الثاني من معرض يُنظّمه معهد أزياء متحف الفن الحديث بعد إطلاق الجزء الأول منه في سبتمبر الماضي بعنوان "في أميركا: معجم الموضة" والذي تزامن مع حفل Met Gala2021. ويُسلّط هذا المعرض الضوء على قصص تسرد تطوّر الأسلوب الأميركي في مجال صناعة الموضة وتستكشف أعمال مصممين وخيّاطين تركوا بصماتهم في هذا المجال.

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تركيز هذا الحفل على موضوع الاستدامة تجلّى بظهور نجوم بإطلالات مختارة من أرشيف الموضة، كان أبرزها إطلالة نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان بأغلى أثواب النجمة الأميركيّة الراحلة مارلين مونرو.

وكانت النجمة الراحلة ارتدت هذا الثوب الأيقوني خلال العام 1962 في حفل ميلاد الرئيس كينيدي عندما غنّت له "عيد ميلاد سعيد سيدي الرئيس".

قام بتنفيذ هذا الثوب حينها الخياط جان لوي عن تصميم يحمل توقيع بوب ماكي. وهو يُعتبر أغلى ثوب بيع بمزاد علنيّ في التاريخ، إذ عُرض في مزاد خلال العام 1999 بسعر 1,22 مليون دولار ثم شارك بمزاد آخر في العام 2016 ليُباع بشعر 4,6 مليون دولار.

عائلة كردشيان الشهيرة حضرت بكل نجماتها اللواتي تألقن بإطلالات لافتة. فقد استحضرت الوالدة كريس جينير إحدى إطلالات السيدة الأميركية الراحلة جاكلين كينيدي من خلال اعتماد ثوب حريريّ باللون الأصفر من Oscar de La Renta نسّقته مع قفازات بيضاء. وقد ارتدت كلوي كردشيان ثوباً ذهبياً رافقته قفازات سوداء وحملت إطلالتها توقيع دار Moschino.



كريس جينير بثوب يستحضر أناقة جاكي كينيدي كريس جينير بإطلالة من أوسكار دو لارينتا

واعتمدت العارضة كايلي جينير ثوب زفاف أبيض من علامة Off-White حمل توقيع مصممها الراحل فيرجيل أبلوه، فيما ظهرت كورتني كردشيان برفقة زوجها وهي ترتدي إطلالة من دار Thom Brown بدت كأن خياطتها لم تنتهِ بعد، واعتمدت الشقيقة الصغرى كيندال جينير إطلالة دراميّة باللون الأسود حملت توقيع دار Prada وترافقت مع تنورة طويلة وضخمة تزيّنت بالكشاكش.





كايلي جينير بثوب زفاف من أوف وايت كلوي كردشيان بإطلالة من موسكينو كورتني كردشين بإطلالة من ثوم براون يرافقها زوجها

وكانت دار Louis Vuitton اختارت أيضاً التركيز على مبدأ الاستدامة من خلال مشاركتها بهذا الحفل بتصاميم من أرشيفها ارتداها النجوم على بساطه الأحمر. وقد علّق مديرها الفني نيكولا غيسكيار على هذا الأمر بتصريحه: "ليس هناك شعور أفضل من معرفة أن تصاميمك لن تموت... وإذا كان دوري كمدير فني للدار يكمن في الإبداع المستمر، فقد شكّل حفل ميت غالا بالنسبة لي فرصة ممتعة لأعود إلى المجموعات السابقة وأختار منها تصاميم أعدتها إلى الحياة من جديد.

إطلالات لافتة:

اختارت النجمة بلايك لايفلي إحدى أجمل إطلالات هذا الحفل التي حملت توقيع Atelier Versace وتمّ تصميمها خصيصاً لهذه المناسبة. جاءت هذا الإطلالة مستوحاة من أشهر معالم مدينة نيويورك بما فيها تمثال الحرية ومبنى "إمباير ستايت، وهي تألفت من ثوب باللون النحاسي تزيّنه عقدة يتمّ فكّها على البساط الأحمر ليتحوّل إلى تصميم آخر يدخل عليه اللون الأزرق الفيروزي. معالم مدينة نيويورك ظهرت أيضاً على إطلالة النجمة أليشيا كيز التي ارتدت ثوباً أسود من Ralph Lauren تزيّن بناطحات السحاب التي تطلّب تطريزها استعمال 200000 حبة من الكريستال.



بلايك لايفلي بثةبها النحاسي من فرساتشي بلايك لايفلي بالثوب نفسه بعد أن تبدّل شكله

الشقيقتان جيجي وبيللا حديد ابتعدتا عن عنوان Gilded Glamour الذي طُلب الالتزام به في الحفل، ليختارا إطلالتين تندرجان ضمن الأسلوب الحاد نفسه.

فقد اختارت جيجي إطلالة من Versace طغى عليها الأحمر وتألفت من "جامبسوت" تم تنفيذه بمادة "السبانديكس" ورافقه معطف ضخم وطويل. أما بيللا فاختارت كورسيه من الجلد الأسود تزيّن بالموسلين والدانتيل وحمل توقيع دار Burberry البريطانيّة. تعرفوا بالصور على مجموعة من أبرز إطلالات هذا الحفل.