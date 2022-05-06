في موناكو.. بزة الميكانيكي تتزيّن بتوقيع "شانيل"
المجموعة التحضيرية لربيع 2023 تألّفت من 67 إطلالة جاءت وفيّة لأسلوب الدار في التصميم ولإمارة موناكو التي تطغى عليها أجواء الرالي والعطلات في فصل الصيف
موسم الرحلات بدأ في عالم الموضة مع عرض شانيل Chanel لمجموعتها التحضيرية لربيع 2023 في إمارة موناكو، حيث جلس الجمهور تحت خيم ومظلاّت نُصبت على الشاطئ واستمتع بمرور عارضات قدّمن أحدث إطلالات الدار التي جاءت مستوحاة من عالمي الرالي والرفاهية.
أقيم عرض Chanel الخاص برحلات 2023 في فندق "مونتي كارلو بيتش أوتيل" بحضور 450 من ضيوف الدار الذين قدموا من أنحاء مختلفة من العالم إلى موناكو. في الصفوف الأماميّة جلست أميرة موناكو كارولين وابنتها شارلوت، بالإضافة إلى مجموعة من ملهمات الدار وصديقاتها نذكر منهن: المغنية فانيسا بارادي والمخرجة صوفيا كوبولا والنجمتان كريستن ستيوارت وتيلدا سوينتون.
خيّم على هذا العرض حنين كبير إلى الماضي القريب عندما كان المدير الإبداعي الراحل للدار كارل لاغرفيلد يُقدّم جديده في موناكو حيث يملك فيلا خاصة به، وإلى الماضي البعيد عندما كانت مؤسسة الدار غابرييل شانيل تقضي أوقاتها في منزلها الخاص على شواطئ الريفييرا.
قدّمت فبرجيني فيارد، المديرة الإبداعية الحالية للدار، مجموعة من التصاميم تألّفت من 67 إطلالة جاءت وفيّة لأسلوب الدار في التصميم ولإمارة موناكو التي تطغى عليها أجواء الرالي والعطلات في فصل الصيف.
مجموعة Chanel التحضيريّة لربيع 2023 جاءت مفعمة بحيوية الأجواء البحرية والرياضية. وهي تميّزت بكونها عصرية وشبابية بامتياز، وقد لفتنا فيها "الجامبسوت" المستوحى من طراز "بزة الميكانيكي"، والأثواب الصيفية التي دخل عليها إشراق الترتر، وطبعة أعلام الرالي التي اقترنت بأناقة لوغو Chanel المؤلف من حرفC مزدوج والتي ظهرت على الأزياء.
تكرّر ظهور التنانير والسراويل القصيرة في هذه المجموعة، وقد ترافقت مع سترات من التويد تزيّنت بالأزرار وحبيبات اللؤلؤ، كما كان لافتاً ظهور الخامات المعدنية التي تحوّلت إلى سراويل وسترات لامعة. أما بالنسبة للأكسسوارات فقد جاء العديد منها مستوحى من عالم الرياضة مثل القبعات والحقائب، فيما حافظت الأحذية على طابعها الكلاسيكي، وتكرر ظهور السلاسل والأقراط الكبيرة والأساور العريضة. تعرّفوا على بعض أبرز إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.
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