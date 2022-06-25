روح فيرجل آبلوه تخيم فوق عرض "لويس فويتون" بمتحف اللوفر

يعيش قسم الأزياء الرجالية في دار Louis Vuitton مرحلة انتقاليّة في غياب خليفة للمصمم الراحل فيرجل آبلوه الذي توفي منذ أكثر من عام. واللافت أن روح أبلوه خيّمت على عرض الدار الجديد الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة وأفكاره تحوّلت إلى تصاميم في أول مجموعة ينفذها فريق العمل بغيابه.

وأقيم عرض دار Louis Vuitton الخاص بالأزياء الرجالية لربيع وصيف 2023 في فناء متحف اللوفر الفرنسي. وقد تمّ للمناسبة بناء مدرج عملاق يستحضر أجواء الألعاب الإلكترونيّة ومدن الملاهي. وترافق العرض مع عروض موسيقيّة وغنائيّة.

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تابع هذا العرض المباشر جمهور حضر خصيصاً من مختلف أنحاء العالم لمواكبة فعاليات أسبوع الموضة في باريس، ولكن أيضاً جمهور عالمي ضخم عبر الإنترنت ينتظر الطابع الترفيهي للموضة الذي لخصه المصمم الراحل فيرجل آبلوه عندما قال في حديث صحافي: "أنا أنظر إلى استوديو التصميم الخاص بي كأنه مزيج من عالم ديزني واستوديو لصناعة الفن".

تمّ تصميم هذه المجموعة من الأزياء الرجالية لربيع وصيف 2023 لتبدو متألقة على مسرح العرض وعلى الشاشات التي يتابعها الملايين حول العالم. استعادت التصاميم العديد من الأسس التي أرساها فيرجل آبلوه طوال السنوات الأربع التي استلم فيها مهام الإدارة الإبداعية في دار Louis Vuitton قبل وفاته إثر إصابته بسرطان في القلب. وقد كان لافتاً فيها البدلات والمعاطف التي تزيّنت بأزرار على شكل أزهار وطائرات أوريغامي ورقيّة.

عُرف آبلوه بافتتانه بعالم الطفولة الذي تمّ استحضاره في العديد من تصاميم هذه المجموعة، وقد غلب عليها طابع الحيوية والمرح عبر استعمال الألوان المشرقة وطبعات تاي-داي. كما تُرجم اهتمام آبلوه بالطبعات النباتيّة عبر أنماط الأشواك التي زيّنت البدلات والزخرفات التي تمثّل حقول الأزهار الملوّنة والتي ظهرت في الإطلالات الختاميّة للعرض. وتجلّى اهتمامه بركوب ألواح التزلّج في العديد من إطلالات جاءت مستوحاة من أجواء هذه الرياضة. وقد ظهرت لمسات آبلوه المرحة في أكسسوارات تزيّن بعضها بشخصيّات كرتونيّة وحقائب مستوحاة من علب الطعام كُتبت عليها عبارة "Freshly Baked".

هذا الحضور الطاغي لروح فيرجل آبلوه على العرض رغم غيابه الجسدي طرح مجموعة من التساؤلات عن الشخصيّة التي ستتولى مهام الإدارة الإبداعيّة في دار Louis Vuitton بعده. ورغم أن الدار لاتبدو مستعجلة حتى الآن لتعيين خلف له، إلا أنه تردّد أن المصممة البريطانيّة مارتين روز ممكن أن تكون مرشّحة لهذا المنصب. وبانتظار ذلك، فإن المرور الأخير لعارضي هذه المجموعة ترافق مع حمل علم بألوان قوس قزح كتحيّة إلى هذا المصمم الراحل الذي خسره عالم الموضة وهو في عزّ عطائه. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Louis Vuitton الرجالية للربيع والصيف المقبلين فيما يلي: