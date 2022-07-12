زهير مراد يستعين بالموضة للكشف عن المستقبل

يستعين المصمم زهير مراد في مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين بلغة الإشارة والرموز ليقدم إحدى أجمل المجموعات التي تضمنتها فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهي جاءت تحت عنوان "فنون الكشف عن المستقبل" لترتقي بالموضة إلى فن رؤيوي يتمتع بقدرات خارقة.





51 إطلالة تضمنتها مجموعة "Les Arts Divinatoires" من الأزياء الراقية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين، التي تحمل توقيع زهير مراد. وقد أراد المصمم من خلالها تسليط الضوء على دور الأناقة في مجال تعزيز الثقة والكاريزما، وهو قدم العديد من التصاميم التي تجعل المرأة التي ترتديها محط الأنظار في الحفلات والمناسبات.

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واستعان مراد برسوم الكواكب، والنجوم، والأبراج، وأوراق التارو كرموز تحمل رسائل أمل غزت الإطلالات التي جاءت غنية بالتطريز.





كما افتتح العرض بإطلالة تألفت من سترة قصيرة وتنورة طويلة باللون الفضي غطتها الرسومات المطرزة وتزينت بالريش عند الكمّين. تكررت هذه الرسومات في أكثر من إطلالة لتليها مجموعة من الإطلالات التي يلتف فيها القماش حول الجسم بأسلوب يتقنه مراد ويشكل إحدى لمساته الأيقونيّة. وقد دخلت الكشاكش والريش على العديد من التصاميم، كما تكرر ظهور رسمة العين التي تمّ تطريزها على الأزياء والأكسسوارات.





كذلك تزينت العديد من الإطلالات بفتحات ذات أشكال هندسية تركت لمسات عصرية على التصاميم. واستعان مراد كعادته بالأحزمة الرفيعة لإبراز نحافة الخصور ونسق بعض التصاميم مع عمامات أو أغطية للرأس أضفت عليها طابعاً شرقياً لافتاً.





وجاءت اللوحة اللونية المعتمدة في هذه المجموعة غنية بتدرجات الأحمر، والأخضر، والأزرق، والبنفسجي، والذهبي. أما ثنائي الأسود والأبيض فسجل حضوراً بارزاً عبر إطلالات فاخرة دخل عليها التطريز الغني الذي حولها إلى أعمال فنية راقية.