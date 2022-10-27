موعد مع الأناقة في حفل Fashion Trust Arabia2022

أقيم حفل توزيع جوائز الموضة Fashion Trust Arabia بنسخته الخاصة بالعام 2022 في متحف قطر الوطني، تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر. شاركت بتقديمه الممثلة البريطانية جودي سميث والكوميدي اللبناني نمر بو نصار، وهو شكّل مناسبة لاجتماع مجموعة من أشهر المصممين العالميين ونجوم الفن ووسائل التواصل الاجتماعي.

سجّل الحفل مشاركة مصمم دار Valentino بييرباولو بيتشولي ومصمم دار Balmain أوليفييه روستينغ بالإضافة إلى نجمات، وعارضات، ومؤثرات عربيات وعالميات، فكيف بدت أبرز إطلالاتهن؟

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- تألقت العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيللا حديد بإطلالة من دار Azzedine Alaia يعود تصميمها للعام 1986. وقد نسقت ثوبها الأسود المصنوع بخامة الساتان مع وشاح لفت به رأسها، حذاء "ستيليتو" أسود، ومجوهرات ماسيّة.

- اختارت النجمة المصرية يسرا إطلالة باللون الأخضر تحمل توقيع دار Elie Saab. تزيّن ثوبها بالتطريز الكثيف وبحزام حدد الخصر، وقد نسقته مع حقيبة فضية ومجوهرات ماسية.

- اختارت الممثلة المصرية تارا عماد ثوباً أسود عاري الكتفين من علامة الأزياء البريطانية الفاخرة Safiyaa، وقد نسقته مع مجوهرات ماسية.

- اعتمدت رائدة الأعمال هدى قطان ثوباً من الدانتيل باللون البرتقالي تزيّن بالريش عند أسفله، وهو من توقيع دار Azzedine Alaia. وقد نسقته مع حقيبة على شكل كرة ومجوهرات من دار Tiffany&Co.

- اختارت المغنية الفلسطينية إليانا ثوباً من الباييت باللون الأسود حمل توقيع دار Ralph Lauren، وهي لفتت الأنظار بتسريحتها المبتكرة.

- حضرت النجمة الأميركية جانيت جاكسون الحفل معتمدةً إطلالة من دار Alexander McQueen غلب عليها لوني الأسود والأبيض.

- تألقت مصممة الأحذية الأردنية أمينة معادي بثوب من الدانتيل باللون الذهبي حمل توقيع دار Valentino.

- اعتمدت الممثلة المصرية ياسمين صبري ثوباً بلوني الرمادي والفضي من دار Dolce&Gabbana نسقته مع تاج على الرأس. وقد اعتمدت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي إطلالة باللون الأسود من الدار نفسها. أما المؤثرة والمصمم اللبنانية كارن وازن فاختارت ثوباً باللون الفضي من توقيع دار Miu Miu الفرنسية.

- اختارت الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل إطلالة حملت توقيع دار Burberry تألفت من بدلة سوداء نسقتها مع حذاء باللون البرونزي وحقيبة جلدية باللون البيج.

- تألقت العارضة المحجبة حليمة آدن بثوب باللون البيج حمل توقيع دار Rami Kadi وقد نسقته مع حجاب باللون نفسه.