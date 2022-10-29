10 حيل مفيدة للحفاظ على الأكسسوارات الجلدية

تحتاج الأكسسوارات الجلدية إلى عناية خاصة كي تحافظ على أناقة مظهرها. اكتشفوا فيما يلي حيلاً مفيدة في مجال الاهتمام بنظافة وترتيب الأحذية، والحقائب، والأحزمة المصنوعة من الجلد الطبيعي بهدف الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

1- مُعالجة الأحذية لتصبح مقاومة للماء

يُنصح بمعالجة الأحذية الجلديّة عند شرائها لجعلها مقاومة للماء، وذلك من خلال الاستعانة بمستحضرات خاصة عازلة للماء يتم رشها عليها قبل ارتدائها لأول مرة. تتوفر هذه المستحضرات في متاجر بيع الأحذية أو لدى الإسكافي. يُنصح أيضاً بعدم ارتداء الأحذية الجلدية تحت المطر خاصة إذا كانت مصنوعة من الجلد السويدي الذي يُعتبر مادة حساسة جداً. من الأفضل في هذه الحالة الاستعانة بالجزمات المصنوعة من الكاوتشوك عندما يكون الطقس ماطراً واعتماد الأحذية الرياضية عند التنقل سيراً على الأقدام وحمل الحذاء الجلدي في كيس صغير لارتدائه لدى الوصول إلى مكان العمل أو الزيارة.

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2- التنظيف بفرشاة وقطعة قماش

لتنظيف المنتجات الجلديّة سوف تحتاجون إلى قطعة قماش ناعمة يمكن ترطيبها قليلاً قبل الاستعمال أو الاستعانة بفرشاة خاصة بنوع الجلد المُعالج.

3- استعمال مستحضرات التنظيف المناسبة

تحتاج العناية بالأكسسوارات الجلديّة إلى استعمال مستحضرات خاصة تُلبّي متطلباتها، وتكون عادةً ذات صيغ كريميّة يتم مسح الأحذية والحقائب الجلدية بها لإزالة الشوائب عنها والحفاظ على ليونتها، نعومتها، وحُسن مظهرها.

4- تلميع الجلد باعتدال

يُعتبر الجلد من المواد الطبيعية التي تشهد تحولات في اللون بمرور الوقت، وللحفاظ عليه يُنصح بتلميعه بمستحضرات خاصة تُعزز لونه وحيويته لأطول فترة ممكنة.

5- الاستعانة بخدمات الإسكافي

يلعب الإسكافي دوراً مهماً في مجال الحفاظ على الأكسسوارات الجلدية وتعزيز حيويتها، فهو قادر على إصلاح أي خدوش، أو ثقوب، أو فقدان للون تتعرض له هذه المنتجات، مما يُساهم في الحفاظ عليها لفترة أطول.

6- استعمال ورق الحرير أو ورق الجرائد

عند تعرّض الأحذية الجلدية للرطوبة والماء، يُنصح بوضع أوراق جرائد داخلها قبل تركها جانباً لتجف بالكامل دون أن يتغيّر شكلها. يُنصح أيضاً بوضع أوراق الجرائد أو ورق الحرير داخل الحقائب قبل توضيبها لتحافظ على شكلها الأصلي.

7- الاستعانة بأدوات تقويم الأحذية

تسمح أدوات التقويم التي توضع داخل الأحذية بعد خلعها في سحب الرطوبة منها والحفاظ على مظهرها الأساسي، ولكنها لا تُستعمل سوى للأحذية الرجالية.

8- أفضل الأساليب لتوضيب الحقائب

يتم حفظ الحقائب الجلدية في أماكن بعيدة عن الغبار، والنور، والحرارة. يمكن تركها في الأكياس المصنوعة من القماش التي تكون مرفقة معها عند شرائها أو وضعها على رفوف في الخزائن مع الحفاظ على مسافة فيما بينها لكي لا تتعرض للتلف، كما يجب عدم تكديسها فوق بعضها البعض. يمكن حفظ الحقائب أيضاً في تعليقات على الحائط داخل الغرفة المخصصة لارتداء الملابس شرط ألا تكون معرضة للنور باستمرار.

9- أفضل الأساليب لتوضيب الأحذية

يُنصح بعدم تكديس الأحذية فوق بعضها البعض بهدف الحفاظ على شكلها الأساسي وعدم تعريضها للتلف. يمكن الاحتفاظ بالأحذية في العلب الكرتونية التي تمّ شرائها بها، وضعها في علب شفافة لتسهيل إيجادها عند الحاجة، أو الاحتفاظ بها في خزانة مصممة لتوضيب الأحذية.

10- أفضل الأساليب لتوضيب الأحزمة

تحتاج الأحزمة أيضاً إلى التوضيب بالشكل المناسب لكي تحافظ على شكلها. بعض الخزائن تكون مزوّدة بأدراج مخصصة للأحزمة تتضمن أقساماً يُخصص كلاً منها لوضع الحزام ملفوفاً بداخلها أو يمكن وضعها داخل الخزانة على تعليقة مخصصة لهذا الغرض.