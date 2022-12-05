من الأهرامات.. عرض يخطف الأنظار لمجموعة "ديور"

اختارت دار Dior مكاناً استثنائياً لعرض مجموعتها من الأزياء الرجالية الخاصة بخريف 2023، إذ شكّلت أهرام الجيزة بضخامتها وتاريخها العريق إطاراً مثالياً لهذا الحفل الذي جمع بين الموضة والموسيقى والتكنولوجيا بأسلوب عصري مميّز.





مادة اعلانية

"على خطى النجوم" هو العنوان الذي اختاره كيم جونز، المدير الإبداعي لدى Dior لمجموعته من الأزياء الرجالية الجديدة، شارك بتقديمها 75 عارضاً ساروا على مدرج مُحدّد بأضواء "ليد" وعلى إيقاع موسيقى التكنو. وقد كشف جونز في ملاحظات العرض أن هذا الأخير جاء مستوحى من الانبهار بالعالم القديم وقدرة الماضي على تشكيل خطوط المستقبل. أما الاهتمام بمصر القديمة فمرتبط أيضاً باهتمامه بالنجوم والسماء، ولذلك شكّل السير على خطى النجوم الموضوع الأساسي لمجموعة الأزياء الرجالية وللعرض الذي أقيم عند أقدام الأهرامات واستمر لمدة 25 دقيقة، كما ترافق مع عرض لايزر أضفى طابعاً مستقبلياً على هذا المكان العابق بالتاريخ.





تدرجات الرمادي من الفاتح إلى الداكن خيّمت على العديد من إطلالات العرض وقد رافقتها مجموعة من الألوان الحيادية الأخرى كالأبيض والبيج والأسود، بالإضافة إلى لمسات مشرقة من الأصفر والبرتقالي استحضرت ألوان غروب الشمس في أمسية صحراوية. بدت إطلالات العرض كأنها لأشخاص ذاهبين في رحلة خيال علمي إلى القمر أو إلى مجرّات بعيدة، ولكنها استقت أيضاً من الماضي بعض العناصر من أرشيف دار Dior أو من العصور الغابرة مع التركيز بشكل أساسي على المهارة الحرفية التقليدية المقرونة بالبراعة التقنيّة المعاصرة.





تميّزت تصاميم هذه المجموعة بأسلوب أنيق، مريح، وعملي وقد اعتمد كيم جونز فيها على تعدد الطبقات وخليط الخامات دون أن يتسبّب ذلك بتقيد الحركة، كما استوحى من التنانير الاسكتلندية إضافات اعتمدها فوق السراويل في العديد من التصاميم. أما الأكسسوارات المرافقة للأزياء فتنوّعت بين الأحذية الضخمة، والحقائب العمليّة، والنظارات الشمسيّة التي رافقت جميع الإطلالات.









في نهاية العرض، وليكتمل سحر هذه الليلة الاستثنائية عزفت أوركسترا حيّة لمدة 35 دقيقة مقطوعات موسيقيّة منها "الفصول الأربعة" لفيفالدي. وقد ترافق العزف مع عرض لأشعة اللايزر الملوّنة التي زيّنت ليل الأهرام بأنوارها وحوّلته إلى احتفال بالتراث، والأناقة، والترف.