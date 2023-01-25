مصمم أزياء جورجينا المفضل.. من هو التونسي الذي صمم فستانها بحفل الرياض؟

بعدما لفتت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو الأنظار بإطلالتها خلال مشاركتها في حفل "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض، بفستان مخملي من اللون الكحلي مع غطاء للرأس من التول الشفاف وقفازات وحذاء فضي بكعب عالي، كثر الحديث عن صاحب هذه الإطلالة المميزة.

وكشفت الشابة الفاتنة في مقابلة مع الصحافة في حفل صناع الترفيه، إن فستانها كان من توقيع صديقها المصمم التونسي علي قروي، مشيرة إلى أنه شخص لطيف ويعيش في دبي.

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من هو علي قروي؟

وقال المصمم التونسي علي قروي في تصريحات سابقة، إنه أبدى اهتماما خاصا بالموضة منذ طفولته، وتخرج من المدرسة الدولية للموضة في تونس عام 2014، ولاحقا أصبح منسق ملابس للمشاهير.

وفي عام 2012 أطلق قروي علامته الخاصة للأزياء، وارتدت تصاميمه أهم نجمات الوطن العربي، أبرزهن هيفاء وهبي ونانسي عجرم وهند صبري ودرة التونسية.

كما ظهرت تصاميم قروي في مهرجانات عالمية، كذلك، تعاون مع علامة المجوهرات العالمية "شوبارد".

مصممها المفضل

هذا واختارت صديقة رونالدو تصاميم الشاب التونسي مرارا وفي عدة مناسبات مهمة، إذ ظهرت بفستان من توقيعه في مهرجان كان السينمائي عام 2019، ومرة أخرى بمهرجان "ستارلايت" بإسبانيا، ووقع اختيارها على تصميم آخر له عندما حضرت حفل Soccer Awards في دبي عام 2019.

وقالت جورجينا في تصريحات سابقة إن علي قروي هو مصممها المفضل، الذي تسارع في اللجوء إليه خاصة في إطلالاتها على السجادة الحمراء.

وفي مسلسلها الوثائقي الأخير على "نتفليكس" أشارت جورجينا إلى أن علي قروي هو المصمم الأقرب إلى قلبها لأنه لم يحاول أبدا تغير أسلوبها ولا اختياراتها.