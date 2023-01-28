أناقة زهير مراد تحمل دفء الريفييرا إلى صقيع باريس

قدّمت دار Zuhair Murad مجموعتها من الأزياء الراقية ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة مُستحضرةً أجواء الريفييرا الفرنسية في سبعينات القرن الماضي بكل بريقها وألقها.

أُقيم العرض في فندق Hotel Potocki الباريسي الشهير، وقد تجلّى في إطلالاته أسلوب المصمم زهير مراد الخاص الذي عهدناه على البساط الأحمر لأشهر المهرجانات العالميّة. وقد أهدى المصمم مجموعته إلى جيل جديد يحرص على إعادة الحياة إلى التراث العائلي المرتبط باحتفالات صيفيّة تطغى عليها أجواء الفرح والمرح.

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تضمّن العرض حوالي 50 إطلالة جسّدت الطابع الرومنسي الجذّاب الذي يعتمد على الخامات الانسيابية، والألوان الفاتحة والمشرقة بالإضافة إلى اللمسات البرّاقة. افتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات باللون الأبيض ترافقت فيها سترة "البلايزر" مع سروال مُخرّم، تونيك مُطرّز، وتنورة بشق طويل لتليها بعد ذلك إطلالات مستوحاة من طابع الكيمونو، تصاميم دخل عليها الريش بأسلوب استعراضي، وأثواب طويلة تزيّنها فتحات مبتكرة.

اللوحة اللونيّة لهذه المجموعة تضمّنت أيضاً ألوناً أخرى مُشرقة مثل الزهري، والأخضر الفاتح، والأزرق السماوي، والأصفر الشمسي بالإضافة إلى حيوية الفوشيا والبرتقالي، وقد غطّت اللمسات المعدنيّة المتألقة للذهبي والفضي بعد الإطلالات. سجّل التطريز حضوراً كثيفاً في هذه المجموعة إلى جانب الكشاكش، والشراريب، والريش التي دخلت على خامات انسيابية مثل التول، والشيفون، والجرسيه. وقد ترافقت العديد من الإطلالات مع أكسسوارات للرأس تضمّنت مجموعة من القبعات بأشكال مبتكرة.

عروس زهير مراد اختتمت هذا العرض، وقد تألقت بثوب أبيض مُزخرف رافقه "كاب" انسدل من الكمّين وقبعة رافقتها طرحة من التول التفت حول الرأس بأسلوب مبتكر. وقد نال هذا الثوب اهتماماً لافتاً واعتُبر من جانب النقّاد والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي كأجمل أثواب الزفاف التي تمّ تقديمها خلال فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية الخاصة بالربيع والصيف المقبلين.