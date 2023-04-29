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زندايا بثوب سندريللا الذي يحمل توقيع تومي هيلفيغر في حفل عام 2019
زندايا بثوب سندريللا الذي يحمل توقيع تومي هيلفيغر في حفل عام 2019

ما الذي ينتظركم في حفل "ميت غالا" 2023؟

العربية.نت- رانيا لوقا
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يعود حفل "ميت غالا" من جديد إلى تاريخه الاعتيادي في الاثنين الأول من شهر مايو، بعد أن خضع للتعديل في مواعيده خلال جائحة كورونا. أما عنوانه هذه المرة فهو "تكريماً لكارل" المدير الفني الراحل لدار Chanel الذي توفي في العام 2019 ويُعتبر مصمم الأزياء الأكثر إنتاجاً وتميزاً على مر العصور.

كاتي بيري بثوب الثريا في حفل 2019
كاتي بيري بثوب الثريا في حفل 2019

يُقام حفل "ميت غالا" بالتاريخ نفسه منذ العام 2005 باستثناء عام 2020 عندما تمّ إلغاؤه بسبب جائحة كورونا وعام 2021 عندما تمّ تأجيله لشهر سبتمبر للأسباب نفسها. وهو حدث خيري يتم تنظيمه في متحف ميتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك كل ربيع ويُصنّف كأحد أبرز الفعاليات المرتبطة بالأزياء على الصعيد العالمي، ولذلك يُطلق عليه لقب "أوسكار الموضة". يترافق هذا الحفل كالعادة مع معرض يهتم بتنظيمه أندرو بولتون أمين معهد الأزياء في نيويورك، في حين تُشرف عليه هذا العام أماندا هارليش التي عملت عن كثب مع المصمم كارل لاغرفيلد لسنوات وهي المستشارة الإبداعية لهذا المعرض الذي يحمل عنوان "كارل لاغرفيلد: خط من الجمال".

كيم كاردشيان بثوب ماريلين مونرو في حفل 2022
كيم كاردشيان بثوب ماريلين مونرو في حفل 2022
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من المنتظر أن تعتمد قواعد اللباس في هذا الحفل على تكريم المصمم كارل لاغرفيلد، وذلك من خلال اختيار الضيوف لتصاميم من المسيرة الطويلة التي تعاون فيها المصمم الراحل مع دور Chanel، وFendi، وBalmain، وPatou، وChloe بالإضافة إلى علامته الخاصة Karl Lagerfeld التي تحمل اسمه.

كاردي بي بثوب من توم براون في حفل 2019
كاردي بي بثوب من توم براون في حفل 2019

سيرة هذا الحفل

أقيم حفل "ميت غالا" للمرة الأولى عام 1948 كمناسبة لجمع المشاهير على عشاء مميّز، أما اليوم وبعد مرور 70 عاماً فقد تحوّل إلى أحد أكبر المهرجانات التي تحظى بتغطية إعلاميّة ومتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. العديد من إطلالات النجمات في هذا الحفل دخلت تاريخ الموضة من بابه الواسع، مثل إطلالة ريهانا بزي بابا روما المرصّع بالجواهر، إطلالة زندايا بثوب سندريللا، وإطلالة بلايك لايفلي بثوب شكّل تكريماً للهندسة المعمارية الخاصة بمدينة نيويورك وهو تميّز بألوانه التي تتغيّر أمام أعيننا.

في العام الماضي، جمع هذا الحفل تبرعات بلغت 17,4 مليون دولار لمعهد ميت للأزياء، كما جلب معرض الربيع السنوي، الذي يتزامن معه، مئات الآلاف من الزوار إلى متحف ميتروبوليتان. أما هذا العام، فيتناول المعرض مسيرة المصمم الألماني كارل لاغرفيلد التي تظهر عبر أزياء صمّمها بين حقبة خمسينيات القرن الماضي ومجموعته الأخيرة التي قدمها في العام 2019.

كاتي بيري بثوب من فرساتشي في حفل 2018
كاتي بيري بثوب من فرساتشي في حفل 2018

تذاكر "ميت غالا" لاتكون معروضة للبيع بالعادة للجمهور وغالباً ما يتمّ شرائها من جانب شركات أو بيوت أزياء تستضيف مشاهير على طاولاتها في هذا الحفل. ويبدو أن سعر التذكرة الفرديّة هذا العام سيصل إلى 50,000 دولار وسعر الطاولة إلى 300,000 دولار. أما عدد الحضور فقد يصل إلى 400 شخص بعد أن كان يتراوح قبل الجائحة بين500 أو 600 شخص. وتكون موافقة آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة فوغ بنسختها الأميركية، وفريق عملها ضرورية على حضور كل ضيف فيما يمكن للجمهور أن يُتابع إطلالات النجوم على البساط الأحمر للحفل عبر تغطية مباشرة تقوم بها مجلة "فوغ" في صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

غوينيث بالترو بإطلالة من فالنتينو في حفل 2013
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  • غوينيث بالترو بإطلالة من فالنتينو في حفل 2013
  • ريهانا بإطلالة من غوو باي في حفل 2015
  • ريهانا بإطلالة مستوحاة من أزياء البابا في حفل 2018
  • أمل كلوني بإطلالة من ريتشارد كوين في حفل 2018
  • بيونسيه بإطلالة من جيفنشي في حفل 2012
  • بلايك لايفلي بثوب مستوحى من فن العمارة في نيويورك خلال حفل 2022
  • المصمم الألماني الراحل كار لاغرفيلد
(7 صور)
غوينيث بالترو بإطلالة من فالنتينو في حفل 2013
غوينيث بالترو بإطلالة من فالنتينو في حفل 2013
ريهانا بإطلالة من غوو باي في حفل 2015
ريهانا بإطلالة من غوو باي في حفل 2015
ريهانا بإطلالة مستوحاة من أزياء البابا في حفل 2018
ريهانا بإطلالة مستوحاة من أزياء البابا في حفل 2018
أمل كلوني بإطلالة من ريتشارد كوين في حفل 2018
أمل كلوني بإطلالة من ريتشارد كوين في حفل 2018
بيونسيه بإطلالة من جيفنشي في حفل 2012
بيونسيه بإطلالة من جيفنشي في حفل 2012
بلايك لايفلي بثوب مستوحى من فن العمارة في نيويورك خلال حفل 2022
بلايك لايفلي بثوب مستوحى من فن العمارة في نيويورك خلال حفل 2022
المصمم الألماني الراحل كار لاغرفيلد
المصمم الألماني الراحل كار لاغرفيلد
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