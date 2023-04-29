ما الذي ينتظركم في حفل "ميت غالا" 2023؟

يعود حفل "ميت غالا" من جديد إلى تاريخه الاعتيادي في الاثنين الأول من شهر مايو، بعد أن خضع للتعديل في مواعيده خلال جائحة كورونا. أما عنوانه هذه المرة فهو "تكريماً لكارل" المدير الفني الراحل لدار Chanel الذي توفي في العام 2019 ويُعتبر مصمم الأزياء الأكثر إنتاجاً وتميزاً على مر العصور.

يُقام حفل "ميت غالا" بالتاريخ نفسه منذ العام 2005 باستثناء عام 2020 عندما تمّ إلغاؤه بسبب جائحة كورونا وعام 2021 عندما تمّ تأجيله لشهر سبتمبر للأسباب نفسها. وهو حدث خيري يتم تنظيمه في متحف ميتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك كل ربيع ويُصنّف كأحد أبرز الفعاليات المرتبطة بالأزياء على الصعيد العالمي، ولذلك يُطلق عليه لقب "أوسكار الموضة". يترافق هذا الحفل كالعادة مع معرض يهتم بتنظيمه أندرو بولتون أمين معهد الأزياء في نيويورك، في حين تُشرف عليه هذا العام أماندا هارليش التي عملت عن كثب مع المصمم كارل لاغرفيلد لسنوات وهي المستشارة الإبداعية لهذا المعرض الذي يحمل عنوان "كارل لاغرفيلد: خط من الجمال".

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من المنتظر أن تعتمد قواعد اللباس في هذا الحفل على تكريم المصمم كارل لاغرفيلد، وذلك من خلال اختيار الضيوف لتصاميم من المسيرة الطويلة التي تعاون فيها المصمم الراحل مع دور Chanel، وFendi، وBalmain، وPatou، وChloe بالإضافة إلى علامته الخاصة Karl Lagerfeld التي تحمل اسمه.

سيرة هذا الحفل

أقيم حفل "ميت غالا" للمرة الأولى عام 1948 كمناسبة لجمع المشاهير على عشاء مميّز، أما اليوم وبعد مرور 70 عاماً فقد تحوّل إلى أحد أكبر المهرجانات التي تحظى بتغطية إعلاميّة ومتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. العديد من إطلالات النجمات في هذا الحفل دخلت تاريخ الموضة من بابه الواسع، مثل إطلالة ريهانا بزي بابا روما المرصّع بالجواهر، إطلالة زندايا بثوب سندريللا، وإطلالة بلايك لايفلي بثوب شكّل تكريماً للهندسة المعمارية الخاصة بمدينة نيويورك وهو تميّز بألوانه التي تتغيّر أمام أعيننا.

في العام الماضي، جمع هذا الحفل تبرعات بلغت 17,4 مليون دولار لمعهد ميت للأزياء، كما جلب معرض الربيع السنوي، الذي يتزامن معه، مئات الآلاف من الزوار إلى متحف ميتروبوليتان. أما هذا العام، فيتناول المعرض مسيرة المصمم الألماني كارل لاغرفيلد التي تظهر عبر أزياء صمّمها بين حقبة خمسينيات القرن الماضي ومجموعته الأخيرة التي قدمها في العام 2019.

تذاكر "ميت غالا" لاتكون معروضة للبيع بالعادة للجمهور وغالباً ما يتمّ شرائها من جانب شركات أو بيوت أزياء تستضيف مشاهير على طاولاتها في هذا الحفل. ويبدو أن سعر التذكرة الفرديّة هذا العام سيصل إلى 50,000 دولار وسعر الطاولة إلى 300,000 دولار. أما عدد الحضور فقد يصل إلى 400 شخص بعد أن كان يتراوح قبل الجائحة بين500 أو 600 شخص. وتكون موافقة آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة فوغ بنسختها الأميركية، وفريق عملها ضرورية على حضور كل ضيف فيما يمكن للجمهور أن يُتابع إطلالات النجوم على البساط الأحمر للحفل عبر تغطية مباشرة تقوم بها مجلة "فوغ" في صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.













غوينيث بالترو بإطلالة من فالنتينو في حفل 2013 ريهانا بإطلالة من غوو باي في حفل 2015 ريهانا بإطلالة مستوحاة من أزياء البابا في حفل 2018 أمل كلوني بإطلالة من ريتشارد كوين في حفل 2018 بيونسيه بإطلالة من جيفنشي في حفل 2012 بلايك لايفلي بثوب مستوحى من فن العمارة في نيويورك خلال حفل 2022 المصمم الألماني الراحل كار لاغرفيلد