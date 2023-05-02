تكريماً لكارل لاغرفيلد.. هكذا ظهر النجوم في حفل "ميت غالا"

طيف المصمم الراحل كارل لاغرفيلد كان حاضراً بقوة مساء أمس خلال حفل "ميت غالا 2023" الذي أُقيم في متحف ميتروبوليتان بنيويورك تحت عنوان "تكريماً لكارل" واحتفالاً بهذه الشخصيّة الأيقونيّة التي غيّرت وجه الموضة.

تنوّعت الإطلالات المُختارة لهذا الحفل الاستثنائي بين تصاميم قديمة تحمل توقيع كارل لاغرفيلد نفسه وأزياء مستوحاة من شخصيّته حملت توقيع أشهر دور الموضة العالميّة. وقد تزيّنت بعض الإطلالات بصورة لاغرفيلد وأحرف اسمه.

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- وصل الممثل جيريمي بوب إلى الحفل وهو يرتدي "كابا" من توقيع أوليفييه روستينغ المدير الإبداعي في دار Balmain. جاء هذا "الكاب" مرفقاً بذيل طوله 10 أمتار، وقد تمّ تزيينه برسم يدوي مطرّز بالأزهار يُجسّد صورة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد. عملت على تنفيذه 70 خيّاطة باستخدام أكثر من 5000 متر من الشيفون.

- اختارت الممثلة ليلي كولنز إطلالة مونوكروميّة حملت توقيع دار Vera Wang، وقد تزيّن ذيل تنورتها الطويلة باسم KARL الذي تمّ تنفيذه بأحجار الكريستال.

- جسّد الممثل جاريد ليتو شخصيّة قطة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الشهيرة باسم "شوبيت". وقد تنكّر للمناسبة بإطلالة قطة بيضاء من توقيع علامة Karl Lagerfeld.

- اختارت النجمة دوجا كات أيضاً إطلالة مستوحاة من "شوبيت"، اتخذت شكل ثوب أبيض طويل يرافقه غطاء للرأس مزيّن بأذني قطة. وقد أجرت تعديلات بالماكياج على وجهها وأظافرها تماشياً مع شخصية القطة التي تمثّلها. حملت إطلالتها توقيع دار Oscar de La Renta كما تزيّنت بمجوهرات ماسيّة فاخرة من دار Messika.

- اختارت النجمة دوا ليبا ثوباً أبيض من أرشيف دار Chanel ومن توقيع لاغرفيلد نفسه سبق أن ظهرت به العارضة كلوديا شيفر في عرض أزياء للدار خلال العام 1992. وقد تزيّنت دوا ليبا بمجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co تمّ ترصيعها بأكثر من 200 قيراط من الماس.

- العارضة الألمانيّة جيزيل بوندشين اختارت أيضاً ثوباً أبيض من أرشيف دار Chanel، سبق أن ظهرت به في تصوير خاص بالأزياء. يحمل هذا الثوب توقيع لاغرفيلد ويرافقه "كاب" ضخم من الريش.

- تألقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بثوب باللون الزهري المبودر من أرشيف الدار وتوقيع لاغرفيلد نفسه، سبق أن ظهرت به في تصوير فيلم إعلاني قصير لعطر N5 منذ أكثر من عشرين عاماً.

- اختارت الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز، وهي إحدى سفيرات دار Chanel، ثوباً من مجموعة الدار من الأزياء الراقية لربيع وصيف 1988. وهي نشرت صورة لإطلالتها في صفحتها على موقع إنستغرام مرفقة بتعليق "عزيزي كارل، أتمنى أن تشعر بالحب، أنا أعلم أنكَ".

- اعتمدت النجمة جنيفر لوبيز إطلالة دراميّة من توقيع دار Ralph Lauren جمعت بين لوني الزهري الفاتح والأسود. ترافق ثوبها مع ذيلين طويلين، قبعة مبتكرة، وقفازات سوداء.

- ثنائي الزهري والأسود اعتمدته أيضاً العارضة آشلي غراهام التي اختارت ثوباً بقصات وتفاصيل ضخمة حمل توقيع دار Harris Reed.

- اعتمدت العارضة جيجي حديد اللون الأسود لإطلالتها التي حملت توقيع دار Givenchy، وقد نسقتها مع مجوهرات من الماس واللؤلؤ.

- اختارت النجمة الباربادوسيّة ريهانا إطلالة لافتة تألفت من ثوب أبيض طويل رافقه "كاب" قصير تزيّن بأزهار الكاميليا الضخمة التي تُعتبر من رموز دار Chanel. حملت إطلالتها توقيع دار Valentino.

- اعتمدت النجمة المخضرمة غلين كلوس رموزاً كانت غالية على الراحل لاغرفيلد، ومنها الياقة البيضاء والقلادات المتعدّدة. تألفت إطلالتها من ثوب "كاب" ضخم باللون الرمادي وهي حملت توقيع دار Erdem.

- كانت العارضة البريطانيّة كارا ديليفين إحدى ملهمات المصمم كارل لاغرفيلد. وهي ظهرت في هذه المناسبة بإطلالة تحمل توقيع علامة Karl Lagerfeld اتخذت شكل ثوب أبيض على شكل قميص ونسقته مع قفازات جلديّة سوداء، وهي من القطع الأيقونيّة التي كان يعتمدها لاغرفيلد في إطلالته الشخصيّة.

- استحضرت المغنية كاردي بي الرموز الغالية على قلب لاغرفيلد مثل الياقة البيضاء، وربطة العنق السوداء، وأزهار الكاميليا في إطلالتها التي حملت توقيع Chen Peng.



كاردي بي ليلي كولينز

- اختارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان إطلالتها من دار Schiaparelli. وهي اعتمدت على اللؤلؤ كعنصر من رموز Chanel لتُعيد تقديمه بأسلوبها الخاص.

تزيّن ثوب كيم بأكثر من 50000 حبة من اللؤلؤ و16000 حبة من الكريستال وقد ساهم بتنفيذه حوالي 12 حرفيا عملوا لأكثر من 1000ساعة.