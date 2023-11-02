أنجلينا جولي تتعاون مع "كلوي" بأول مجموعة أزياء تقدمها

خلال شهر مايو الماضي، أعلنت النجمة الأميركيّة أنجيلينا جولي عن دخولها مجال تصميم الأزياء من خلال إطلاق علامتها الخاصة تحت إسم Atelier Jolie، أما أولى مجموعاتها في هذا المجال فكشفت عنها مؤخراً بالتعاون مع دار Chloe وقد تميّزت بالطابع "المينيمالي" الذي تتبناه جولي عادةً في أناقتها الشخصيّة.

تتميّز تصاميم هذه المجموعة بالبساطة والأناقة، وهما العنصران الذي يطبعان مفهوم أنجيلينا جولي الشخصي في مجال الموضة. وقد تعاونت النجمة الأميركيّة في خطواتها الأولى بمجال التصميم مع غابرييلا هيرست مصمّمة دار Chloe، فكانت النتيجة تصاميم واضحة الخطوط وبعيدة عن التعقيد تقوم على تعزيز مبدأ الاستدامة وإعادة تدوير الأنسجة بهدف إعطائها حياة جديدة.





النجمة أنجيلينا جولي والمصممة غابرييلا هيرست تصاميم من المجموعة الكبسولية التي تعاونت فيها أنجلينا مع دار كلوي أنجيلينا ترتدي من تصاميم مجموعتها في تصوير لمجلة فوغ

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المجموعة الكبسوليّة التي تحمل توقيع Atelier Jolie x Chloe مستوحاة من أسلوب جولي الشخصي، وقد تمّ تنفيذ تصاميمها بخامات انسيابيّة وقصّات أنثويّة بسيطة وفق أسلوب دار Chloe غير المرتبط بزمن والذي يعتمد على الحرفيّة والإتقان في مجال التنفيذ. جاءت بعض تصاميم هذه المجموعة مستوحاة من قطع كانت موجودة في خزانة جولي منها ثوب أبيض قطني ارتدته وهي طفلة و"كاب" مخملي أسود تحتفظ به منذ عدّة عقود. تتميّز هذه التصاميم بألوانها الحياديّة التي تتنوّع بين الأسود، والأبيض، والبيج وقد تمّ تصميمها لتتناسق مع مختلف ألوان البشرات وأنواع الأجسام.

تتماشى تصاميم هذه المجموعة مع حرص المصممة غابرييلا هيرست على تبني مبدأ الاستدامة في مجال الموضة وقد تمّ تنفيذ قطعها بالحرير العضوي، والصوف، والكريب الصيني...وهي مواد منخفضة التأثير البيئي بنسبة 80 بالمئة. وقد قالت عنها أنجيلينا جولي: "آمل أن تشعر جميع النساء بالراحة والجمال في هذه المجموعة الكبسوليّة، وقد كان من المهم جداً بالنسبة إليّ التعاون مع دار Chloe باعتبارها واحدة من أولى العلامات التجاريّة الفاخرة التي تولي مبدأ الاستدامة في مجال الموضة أهميّة كبيرة".

وتحرص أنجيلينا من خلال مشروعها على إضفاء الطابع الديمقراطي على صناعة الأزياء وتسليط الضوء على من هم وراء الكواليس، كما أنه تؤمّن فرص عمل لحرفيين تابعين لمؤسسات تقودها نساء وتتبنّى مبدأ التجارة العادلة. أما عائدات بيع هذه المجموعة فسيتمّ توظيفها في تدريب مهنيّ لخيّاطي وحرفيي علامة Atelier Jolie.

مجموعة Atelier jolie x Chloe ستكون متوفرة للبيع في متاجر Chloe حول العالم وعلى موقع Chloe.com منذ بداية يناير 2024.