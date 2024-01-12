أي تصاميم ستختارها النجمات من جديد دار "زهير مراد"؟

المعروف عن زهير مراد أنه المصمم المُفضّل لدى العديد من النجمات العالميّات والعربيّات، أمثال جينيفر لوبيز وأحلام... فما الذي ستختاره النجمات في العام الجديد من مجموعته التحضيريّة لخريف 2024 التي أطلقها مؤخراً؟

تصاميم أثيريّة ورومانسيّة قدّمتها دار Zuhair Murad في مجموعة حملت عنوان Les Nuits Blanches وجاءت مستوحاة من غموض الليل وسحره. تضمّنت هذه المجموعة التي تمّ تقديمها على شكل دليل مصوّر Lookbook أكثر من 80 إطلالة غلبت عليها التدرّجات اللونيّة المستوحاة من الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الأسود الذي زيّن حوالي ثلث تصاميمها مع حضور خجول للوني البيج والأبيض.

وقد بدا واضحاً سعي المصمم زهير مراد إلى إرضاء جميع الأذواق، نظراً للتنوّع الذي اعتمده في التصاميم مع الحفاظ على روحيّته التي تجلّت بوضوح في جميع الإطلالات.

حضور الدانتيل كان طاغياً على هذه المجموعة من الأزياء الجاهزة، وكان لافتاً اعتماده بأسلوب غير تقليدي وتنفيذه في العديد من الإطلالات على قاعدة شبكيّة حيث زيّن الأثواب القصيرة، والتنانير الواسعة، وفساتين السهرة الطويلة، والكورسيهات، والبلوزات الشفّافة. وقد رأينا الأزهار المصنوعة من الدانتيل تتفتّح أيضاً على الأثواب والقمصان القطنيّة البيضاء.

حوّل المصمم الأزرار الذهبيّة والفضيّة إلى بروشات زيّن بها السترات ذات القصّات المُحدّدة والأثواب التي تُبرز بأناقة مُنحنيات الجسم كما استعان بالأحزمة الجلديّة الرفيعة جداً لتحديد الخصور. وقد تكرّر ظهور الفراشات الملوّنة في أكثر من إطلالة، إذ ظهرت مطبوعة على أرضيّة سوداء أو مُطرّزة بأحجار الكريستال وبأسلوب ثلاثي الأبعاد كما استعان المصمّم بطبعة الأجنحة لتزيين إطلالات غلب عليها اللون الأزرق بالإضافة إلى طبعة لوغو ZM المُنفّذة بشكل فنيّ على الأقمشة والتي تحوّلت أيضاً إلى قفل ذهبي على الحقائب الصغيرة التي رافقت الأزياء. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة دار Zuhair Murad التحضيريّة من الأزياء الجاهزة لخريف 2024 فيما يلي.















