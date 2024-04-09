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العروس فينيقيّة أما المُصمّم فعالمي.. واسمه: زهير مراد

العربية.نت - رانيا لوقا
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قدّم المُصمّم زهير مراد مجموعته الخاصة بربيع وصيف 2025 على هامش فعاليات أسبوع نيويورك لأزياء الزفاف. وقد جاء تقديمها على شكل دليل مصوّر تمّ تنفيذ صوره على شواطئ بحريّة استحضرت مصدر إلهام هذه المجموعة الذي يعود إلى آلاف السنين.

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في رحلة إلى أعماق التاريخ يأخذنا المصمّم زهير مراد عبر التصاميم التي قدّمها لعروس ربيع وصيف 2025. وهو استعان بالحضارة الفينيقيّة ليستقي منها أفكاراً ومصادر إلهام حوّلها إلى أثواب بيضاء حالمة تجمع بين الرومانسيّة وعراقة التاريخ.

- طابع عصري ولمسات تراثيّة:

تضمّنت هذه المجموعة أكثر من 25 إطلالة استطاعت أن تجمع بين الطابع العصري واللمسات التي تستحضر مظاهر من حضارة غنيّة بتراثها وبرموز ما زالت حيّة رغم مرور كل هذه السنوات. تزيّنت التصاميم بتطريزات ذهبيّة تُذكّر بأشعة الشمس المتوسطيّة التي تُضفي لمسات من الإشراق على كل ما تلمسه. وقد تفتّحت الأزهار البيضاء على الأثواب الأثيريّة وظهرت الأحرف الفينيقيّة مُطرّزة بخيوط ذهبيّة لتروي قصص حب تبدأ ولا تنتهي. كما تزيّنت بعض التصاميم بزخارف على شكل أغصان تلتفّ حول الأجسام بأناقة لافتة.

شكّلت خامة الدانتيل الحاضر الأبرز في هذه المجموعة، فقد استعملها المُصمّم زهير مراد لتنفيذ أثواب طويلة وضيّقة رافقتها تنانير واسعة قابلة للفصل. وهو استعان بها أيضاً لتزيين الطرحات الطويلة المصنوعة من التول. جاءت بعض التصاميم عارية الكتفين ولكنها مُرفقة بأكمام طويلة فيما تميّز بعضها الآخر بتطريز غني وكثيف. لم يَنسَ زهير مراد العروس التي تهوى البساطة في إطلالتها، فقدّم لها أثواباً خالية من الزخارف، تمّ تنفيذها بخامة الميكادو التي تتميّز بانسيابيتها وإشراقها الحريري. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعته الجديدة لعروس 2025 فيما يلي

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