القوة تمتزج مع الأنوثة في عرض "إيلي صعب"

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شكّل عرض دار Elie Saab أحد أبرز محطّات اليوم الثالث في برنامج أسبوع باريس للأزياء الراقية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين. وقد استطاعت تصاميمه أن تحظى بإعجاب الجمهور والمُتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، فما الجديد الذي قدّمه؟

أجواء الترف تجلّت بكل معانيها في جميع تصاميم هذا العرض الذي خيّمت على القسم الأول منه الألوان الداكنة والغامضة مثل الأسود، والزيتي، والبرغندي، والبنفسجي لتظهر في قسمه الثاني إطلالات أكثر إشراقاً ونعومة تلوّنت بالبيج، والذهبي، والرمادي. وقد ساهم تنفيذ التصاميم بخامات مثل المخمل، والشيفون، والأورغنزا في إضفاء سحر إضافي عليها فيما أضافت الأزهار الضخمة التي زيّنت الأكتاف بالإضافة إلى الكشاكش، والريش، والتطريزات اليدويّة لمسات رومانسيّة على الأزياء.

يأخذنا المصمم إيلي صعب في مجموعته الجديدة برحلة عبر حديقة خيالية تُضفي عليها اللمسات القوطيّة طابعاً غامضاً ورومانسياً في الوقت نفسه. افتتحت العرض مجموعة من الإطلالات التي غطاها الأسود، وقد دخلت على بعضها زخرفات ملوّنة مستوحاة من طابع "الخوخلوما" وهي أحد الحرف الروسيّة القديمة التي تعتمد على تزيين الأرضيات السوداء بأزهار مختلفة الألوان.

تشابكت القوة مع الأنوثة في التصاميم عبر استعمال قفازات الأوبرا الجلديّة السوداء كعنصر أساسي في العديد من الإطلالات بحيث بدت كأنها جزء من الزي في بعض الأحيان. حافظت التصاميم على انسيابيّة غطاها التطريز الكثيف والأزهار الثلاثية الأبعاد لتضيف على الإطلالات لمسات من الحيوية والإشراق. وقد كان لافتاً تقديم المصمم إيلي صعب ضمن هذا العرض مجموعة محدودة من الأزياء الرجالية الراقية التي تعد بإمكانية توسّعه في مجال الأزياء الرجالية خلال المواسم القادمة. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعته من الأزياء الراقية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين فيما يلي:









عروس إيلي صعب