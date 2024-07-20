صودا الخبز.. هل يمكن أن تُشكّل بديلاً للشامبو؟

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نشهد في الفترة الأخيرة إقبالاً، من المُهتمين باستعمال منتجات طبيعيّة للعناية بالشعر، على استبدال الشامبو بصودا الخبز لغسل الشعر، ولكن هل هذا المكوّن فعّال وآمن عند استخدامه في هذا المجال؟

وتعتبر الكبريتات، والبارابين، والفورمالديهايد الموجودة في الشامبو من أبرز المكونات المؤذية للشعر، مما يدفع العديد من الأشخاص إلى البحث عن بديل طبيعيّ لهذا المُستحضر الذي يُعتبر أساسياً في مجال الحفاظ على نظافة الشعر.

كما تندرج صودا الخبز ضمن أبرز البدائل الطبيعيّة للشامبو، ويُطلق عليها أيضاً اسم "كربونات الصودا". وهي تستعمل لتنظيف فروة الرأس من الشوائب، والخلايا الميتة، والإفرازات الزهميّة كما أنها تخفّف من القشرة وتعالج مُشكلة الشعر الدهني وتساقط الشعر.

- الحذر واجب:

تُستخدم صودا الخبز لقدرتها على تنظيف فروة الرأس، ولكن لا يُنصح باستعمالها بانتظام مكان الشامبو. فهي قاسية على خصلات الشعر، كونها تتسبّب في جفاف وتلف أليافه.

وفي حالة الشعر الدهني، يمكن الاستعانة بخليط صودا الخبز والماء من وقت لآخر للمساعدة على امتصاص الإفرازات الزهميّة، كما يُعتبر استخدام هذا الخليط مفيدا قبل صبغ الشهر كونه يُساعد على فتح أسفاطه مما يؤدي إلى دخول المواد اللونيّة إلى عمق الشعر وتثبيتها.

- طريقة استخدامها

لتحضير غسول صودا الخبز، يُنصح بإضافة ملعقة كبيرة من هذا المسحوق إلى نصف كوب من الماء. يُدلّك هذا المزيج على فروة الرأس لبضع دقائق قبل شطف الشعر بالماء.

كذلك يمكن أيضاً خلط الكمية نفسها من صودا الخبز مع كمية كافية من بلسم الشعر أو من زيت الزيتون لتسهيل تدليكه على فروة الرأس ثم شطفه بالماء جيداً وغسل الشعر بشامبو ناعم كشامبو الأطفال، على أن يتمّ تكرار استعمال هذه الوصفة مرتين في الشهر.

- خيارات أكثر فعالية

لا يُشكّل استعمال صودا الخبز بانتظام حلاً مثالياً لشعر جميل وفروة رأس صحيّة، ولذلك يمكن استبداله بمكونات أخرى مثل الطين الأخضر الذي يُعتبر بديلاً ألطف بكثير على الشعر من صودا الخبز. فهو يُساعد على امتصاص الإفرازات الزهميّة وتنقية فروة الرأس بلطف.

ويوصى باستخدام قناع الطين المُنظّف مرة في الشهر للشعر العادي ومرة في الأسبوع على الشعر الدهني.

أما لتحضيره، فيكفي خلط مقدار 3ملاعق كبيرة من الطين مع القليل من الماء للحصول على عجينة سائلة نسبياً يسهل تطبيقها كقناع على فروة الرأس ثم تدليكها بنعومة لبضع دقائق قبل شطف الشعر بالماء الفاتر وإنهاء عمليّة الشطف باستعمال خليط من الماء مع بضعة ملاعق كبيرة من خل التفاح، أو الرمان بهدف فك تشابك الشعر وتعزيز لمعانه.