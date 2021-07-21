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الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

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من رمي الجمرات
موسم الحج

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح

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دبي - قناة العربية

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عاد الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة والسعي في الحرم المكي إثر رميهم الجمرات. وسيستكمل الحجاج رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ، اليوم الأربعاء، الحادي عشر من ذي الحجة.

وأدت وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، الثلاثاء، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة "حاتم مؤمنة" في تصريحه لـ"العربية": نعمل على تحسين البنية التحتية في المشاعر، تمهيدا لتنفيذ البدائل المقترحة للخيام، ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة في المستقبل، ونحن في خططنا نعمل ماهو توفير لسبل الراحة للحجاج.

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وكشف حاتم أن العام القادم 2022 سيشهد الحج جزء من الخيام الجيدة في منى، بحكم أن مساحة منى كبيرة، وسيكون التنفيذ على مراحل، وفي حال التمكين والتمويل سيتم العمل بشكل متسارع.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر مطلعة الانتهاء من نماذح لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر المقدسة، سيتم تنفيذها تدريجيا ابتداء من منى، في حين ستشهد المشاعر المقدسة خلال الايام المقبلة البدء في عدد من المشاريع التي ستكون نقطة البداية نحو تطوير المشاعر، وفق نماذج من المشاريع الحديثة، سواء كانت في البنيه التحتية المتعلق بإسكان الحجاج، أو غيرها من الامور الأخرى.

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