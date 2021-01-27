روحاني دفاعا عن وزير اتصالاته: حاكموني بدلا عنه

في جولة صدام جديدة تظهر صراع الأجنحة بين أروقة السلطات الإيرانية، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء القضاء - الذي يهيمن عليه المتشددون في البلاد - بسبب محاكمة وزير الاتصالات الأسبوع الماضي.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن تحسين عرض النطاق الترددي للإنترنت تم بناءً على أوامره. وأضاف "إذا كنتم تريدون محاكمة شخص ما، حاكموني."

كما اعتبر أن زيادة النطاق الترددي ستساعد في تحسين مجال الأعمال وحملة مكافحة الفساد. لكنه أضاف "الافتقار إلى السيطرة على المحتوى، وكذلك إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي خطأ."

رفض حظر إنستغرام

يذكر أن وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي كان استدعي إلى المحاكمة وأوقف الأسبوع الماضي لرفضه حظر تطبيق إنستغرام في البلاد، إلا أنه خرج لاحقا بكفالة.

وعلل المسؤولون القضائيون استدعاء الوزير برفضه حظر "إنستغرام" وفرض قيود على النطاق الترددي لمواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية الأخرى، وأنظمة المراسلة.

صراع سياسي

تأتي خطوة محاكمة جهرمي في إطار صراع سياسي بين جناحين في إيران قبل انتخابات يونيو المقبل، لا سيما وأنه يُنظر إلى جهرمي على أنه مرشح محتمل يحظى بدعم الشباب الإيرانيين.

يذكر أن الحكومة الإيرانية كانت منعت تحت ضغط المتشددين، منذ فترة طويلة الوصول إلى العديد من المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وتليغرام.

لو طالما نظر المتشددون في البرلمان والهيئات القوية الأخرى إلى خدمات التواصل الاجتماعي على أنها جزء من "الحرب الناعمة" من قبل الغرب ضد إيران.

بينما يستخدم كثير من الإيرانيين، معظمهم من الشباب، وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الافتراضية الخاصة ووكلاء، كما يستخدمون تطبيقي "إنستغرام" و"وواتس آب" غير المحظورين حتى الآن في البلاد.