المجلس الأوروبي: ندعم التطبيق الكامل للاتفاق النووي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، الخميس، دعمه التطبيق الكامل للاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مطالبا الرئيس الإيراني بالعدول عن الانتهاكات.

وقال شارل ميشيل "تحدثت مع الرئيس حسن روحاني، فالاتحاد الأوروبي يدعم التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. والحفاظ على مساحة للدبلوماسية، مدعومة بخطوات إيجابية، وهي أمر أساسي في هذه المرحلة".

كما دعا روحاني إلى التعاون مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعدول عن تعليق عمليات التفتيش الدولية، وفق ما أفاد مراسل "العربية".

وكان كاظم غريب أبادي، سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قد أعلن قبل يومين، تسليم رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بـ"وقف العمل التطوعي" بموجب الاتفاق النووي الذي توقف إيران بموجبه عمليات التفتيش.

وبحسب الخطاب، ستعلق إيران "تنفيذ البروتوكول الإضافي" اعتبارًا من 23 فبراير.

ووفقا لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد طلب المندوب الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ "الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب إيران بتعليق مختلف الأعمال الطوعية، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي".

رفع تخصيب اليورانيوم

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، قلصت إيران التزاماتها بشكل كبير بما في ذلك رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة. كما زادت احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% بأكثر من 10 أضعاف الحد المسموح به في الاتفاق النووي.

وبدأت إيران أيضا أنشطة بحث وتطوير لإنتاج معدن اليورانيوم كوقود لمفاعل الأبحاث في طهران، في حين يحظر الاتفاق النووي قيام طهران بإنتاج معدن اليورانيوم الذي يتم استخدامه أيضًا في صنع القنبلة النووية.

وجاء التصعيد الإيراني على مراحل منذ أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 وفرض عقوبات واسعة وشديدة على إيران كجزء من استراتيجيته لـ"الضغط الأقصى".