أصول إيران المجمدة.. طهران ترضخ للمقترح الكوري

أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن إيران وافقت على مقترح سول بشأن كيفية استخدام أصولها المجمدة في البنوك الكورية.

وقالت الوزارة الثلاثاء إن إلغاء التجميد الفعلي للأصول سيتم من خلال المشاورات مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

يذكر أن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، كان زعم الاثنين، أن طهران توصلت إلى اتفاق مع حكومة سول حول "كيفية تحويل" جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، و"الاستفادة" منها في "أغراض محددة"، وفق وكالة أنباء "فارس".

كما ادعى همتي أن هذا الاتفاق جرى خلال زيارته سفير كوريا الجنوبية في طهران، وأنه "تم إخطار كوريا الجنوبية بقرارات البنك المركزي حول حجم الموارد التي يمكن تحويلها والبنوك المحددة"، فيما رفض الإعلان عن حجم تلك الأموال التي من المقرر تحويلها.

7 مليارات دولار

وكان المصرف المركزي الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تصل إلى 7 مليارات دولار.

يشار إلى أن تلك الأموال تم تجميدها بسبب العقوبات الأميركية ضد طهران.

يذكر أنه بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط كورية في المياه الخليجية، الشهر الماضي، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية أن طهران تريد الحصول على مليار دولار من أموالها في كوريا الجنوبية.