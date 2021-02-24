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إسرائيل: إيران تخادع وتدمر عمل الوكالة الذرية

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي (أرشيفية- رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي (أرشيفية- رويترز)

إسرائيل: إيران تخادع وتدمر عمل الوكالة الذرية

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دبي- العربية.نت

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اتهمت إسرائيل إيران اليوم بتدمير عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم، متخطية الخطوط الحمراء، في خطوات تصعيدية أكدت أنها لن تمر دون رد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في بيان إن ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب وتخادع وتخفي إصرارها على التوصل إلى سلاح نووي، كما تقوم بتدمير ما تبقى من عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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رد دولي فوري

كما رأى أن خطواتها المتطرفة تتطلب ردّاً دولياً فورياً. واعتبر أن "مساس إيران بالوسائل الخاصة بعمليات تفتيش المنشآت النووية ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي هي خطوات متطرفة تتخطى كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الأسرة الدولية وتفرغ الاتفاق النووي من أي مضمون

من إيران (أسوشييتد برس)
من إيران (أسوشييتد برس)

تهيد لن يمر

إلى ذلك، شدد أشكنازي على أن السياسة الإيرانية إعلان نوايا بشأن المضي في تطوير قدرات نووية سرّاً! وأكد أن بلاده ترى في هذه العملية خطوة تهديد لا يمكن أن تمر دون ردّ، قائلا :"لن نسمح أبداً لإيران بحيازة قدرات لامتلاك سلاح نووي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد أمس أيضا على أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني، الذي وصفه بالمتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية.

مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)
مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)

كما قال: "لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني. وأضاف: "سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزود إيران بأسلحة نووية بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه".

تأتي تلك المواقف الإسرائيلية، مع دخول تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية حيز التنفيذ أمس. فيما أكدت الوكالة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى بكثير من المسموح به.

كما كشفت في إحاطة أمس أن طهران تمتلك أكثر من 17 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% تنتج 15 كيلوغراما منها كل شهر، لافتة إلى أن تبرير إيران لوجود يورانيوم في أماكن غير معلنة لا مصداقية له.

إلى ذلك، أكدت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكثر بـ14 مرة من الحد المسموح.

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