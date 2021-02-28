.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غضب بلوشستان يقلق طهران.. قطع الإنترنت مستمر

عناصر الحرس الثوري على الحدود بإقليم بلوشستان
عناصر الحرس الثوري على الحدود بإقليم بلوشستان (أرشيفية)

غضب بلوشستان يقلق طهران.. قطع الإنترنت مستمر

تكميم أفواه وقطع للإنترنت في إيران!

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال الاحتجاجات المتفرقة وحالة الغضب مستمرة في عدد من مدن إقليم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، على خلفية مقتل عدد من بائعي ومهربي الوقود قبل أيام، في تلك المنطقة التي يعم الفقر أهاليها.

وفي مساع للجم تلك التحركات، عمدت السلطات الإيرانية إلى التشويش على شبكة الإنترنت.

استمرار احتجاجات بلوشستان بإيران.. والنظام يحاكم المتظاهرين إيران احتجاجات إيران استمرار احتجاجات بلوشستان بإيران.. والنظام يحاكم المتظاهرين

فقد أفادت شبكة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة أنشطة الإنترنت، الأحد أن تشويشاً وتعطيلاً كبيراً عرقل الوصول إلى الشبكة في إيران إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدن إقليم بلوشستان.

كما أوضحت أن التشويش وقطع الإنترنت لا يزال مستمرا.

يذكر أنه منذ 23 الشهر الجاري اندلعت احتجاجات واسعة في المنطقة بعد مقتل حوالي 10 أشخاص بنيران الحرس الثوري بحسب ما أفادت مواقع محلية و "حملة النشطاء البلوش".

اقتحام مبنى قائم مقامية سراوان

ولاحقا اندلعت احتجاجات واسعة أمام مبنى قائم مقامية سراوان في بلوشستان، وسيطر المحتجون على المبنى، بعد سقوط 10 قتلى في سراوان، تجمعوا احتجاجاً على منعهم من تهريب وبيع الوقود عبر الحدود الباكستانية.

فيما أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل اقتحام محتجين غاضبين للمكتب.

بلوشستان
بلوشستان

وتكافح إيران، التي لديها بعض أقل أسعار الوقود بالعالم، عمليات التهريب المنتشرة إلى الدول المجاورة لا سيما في إقليم سستان وبلوشستان‭ ‬الفقير الذي يشهد منذ فترة طويلة اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المتنقلين الفقراء عبر الحدود.

وقال أحد السكان لرويترز سابقا إن المسؤولين الإيرانيين تساهلوا في السابق مع قدر بسيط من التهريب كمصدر للدخل للسكان المحليين المتضررين من ارتفاع نسبة البطالة لكنهم أحكموا السيطرة في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية تتخوف من توسع الاحتجاجات في المنطقة، لا سيما في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي بالنسبة للآلاف من سكان الإقليم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد