روحاني: لهجة إدارة بايدن في التعامل معنا مغايرة للهجة إدارة ترمب

أشاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء بشكل غير مباشر بالإدارة الأميركية الجديدة.

نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إرنا عن روحاني قوله: "نحن سنبذل قصارى جهدنا، طبعاً في الوضع الراهن لقد تغيرت لهجة الإدارة الأميركية الجديدة قليلاً، واعترفت ببعض القضايا واعترفت بأن عمل الإدارة السابقة كان خاطئاً وحتى إنها اتخذت خطوة عملية".

وعن قرار الإدارة الأميركية بتعليق طلب الإدارة السابقة من مجلس الأمن لفرض العقوبات الدولية على إيران وفقاً لآلية الزناد علق روحاني قائلا: "هذه الإدارة تراجعت عن الرسالة الخاطئة التي أرسلتها الإدارة السابقة إلى الأمم المتحدة، وإنها قامت بمثل هذه الأفعال، لكن قضيتنا الرئيسية هي رفع العقوبات والاعتراف الصريح بحقوق الناس، إننا لم نشهد بعد خطوة جادة من قبل الإدارة الأميركية.

وواصل يقول إن رفع العقوبات والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي أمر سهل للغاية وصعب للغاية في نفس الوقت، مضيفاً: "إذا كانت هناك إرادة جادة لدى جميع الأطراف والدول السبع، خاصة لدى الولايات المتحدة وإيران، وتقرر الدولتان الوفاء بكافة الالتزامات، حيث تلغي الولايات المتحدة جميع العقوبات وتفي إيران على الفور بجميع التزاماتها، هذا الإجراء سهل للغاية ويمكن القيام به في يوم أو يومين، إذا كانت هناك إرادة جادة فيمكن القيام به في غضون أسبوع".