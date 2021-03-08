إيران تخصب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR - 2M في نطنز.

وأوضحت الوكالة أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-2إم" المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز.

ويشكل هذا الأمر انتهاكاً آخر للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015.

وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه وكالة "رويترز": "تأكدت الوكالة في السابع من مارس 2021.. أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم".

وأوضحت الوكالة أن إيران ركبت المجموعة الرابعة من الجيل الجديد من أجهزة الطرد (والتي تحوي 174 جهازاً) تحت الأرض في منشأة نطنز النووية، لكنها لم تباشر تخصيب اليورانيوم بعد حيث لم تغذّ الأجهزة بالمادة بعد.

وأكدت الوكالة أن إيران تعمل الآن على تركيب المجموعة الخامسة من أجهزة الطرد IR -2M في نطنز، بينما تركيب السلسلة السادسة لم يبدأ بعد.