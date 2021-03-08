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إيران تخصب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

A view of the Natanz uranium enrichment facility 250 km (155 miles) south of the Iranian capital Tehran. (File Photo: Reuters)
منشأة نطنز النووية في إيران (أرشيفية)
نووي إيران

إيران تخصب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعمل على تركيب مجموعة خامسة من أجهزة الطرد IR -2M في نطنز

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR - 2M في نطنز.

صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة نطنز
صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة نطنز

وأوضحت الوكالة أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-2إم" المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز.

ويشكل هذا الأمر انتهاكاً آخر للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015.

وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه وكالة "رويترز": "تأكدت الوكالة في السابع من مارس 2021.. أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم".

أجهزة طرد مركزي إيرانية من الجيل السابق
أجهزة طرد مركزي إيرانية من الجيل السابق
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وأوضحت الوكالة أن إيران ركبت المجموعة الرابعة من الجيل الجديد من أجهزة الطرد (والتي تحوي 174 جهازاً) تحت الأرض في منشأة نطنز النووية، لكنها لم تباشر تخصيب اليورانيوم بعد حيث لم تغذّ الأجهزة بالمادة بعد.

وأكدت الوكالة أن إيران تعمل الآن على تركيب المجموعة الخامسة من أجهزة الطرد IR -2M في نطنز، بينما تركيب السلسلة السادسة لم يبدأ بعد.

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