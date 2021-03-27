صحيفة أميركية: نفوذ الصين يتعمق بالمنطقة بعد الاتفاقية مع إيران

وافقت الصين على استثمار 400 مليار دولار في إيران على مدى 25 عامًا مقابل إمدادات ثابتة من النفط الرخيص لتغذية اقتصادها المتنامي بموجب اتفاق اقتصادي وأمني شامل تم توقيعه يوم السبت بين الطرفين.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times إن الاتفاق يمكن أن يعمق نفوذ الصين في الشرق الأوسط ويقوض الجهود الأميركية في المنطقة لعزل إيران. لكن لم يتضح على الفور تفاصيل الاتفاق الذي يمكن تنفيذه بينما لا يزال الخلاف الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني دون حل.

وعرض الرئيس جو بايدن استئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي ألغاه سلفه، الرئيس دونالد ترمب، بعد 3 سنوات من توقيعه. لكنه يقول إن إيران يجب أن تلتزم أولاً بالالتزام ببنود الاتفاقية. ورفضت إيران ذلك ودعمتها الصين ، وطالبت الولايات المتحدة بالعمل أولاً لإحياء الصفقة برفع العقوبات الأحادية الجانب التي خنقت الاقتصاد الإيراني.

ووقع وزيرا خارجية البلدين جواد ظريف ووانغ يي، الاتفاق خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية في طهران، اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية. وتوج ذلك بزيارة استمرت يومين قام بها السيد وانغ عكست طموح الصين المتزايد للعب دور أكبر في منطقة كانت تمثل الشغل الشاغل للولايات المتحدة لعقود.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "لكي تخرج المنطقة من الفوضى وتتمتع بالاستقرار، يجب أن تتحرر من ظلال التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى، وأن تظل منيعة أمام الضغط والتدخل الخارجيين، وأن تستكشف مسارات التنمية المناسبة لحقائقها الإقليمية" وتابعت "يجب أن تبني بنية أمنية تستوعب الاهتمامات المشروعة لجميع الأطراف."

من توقيع الاتفاقية من توقيع الاتفاقية من توقيع الاتفاقية

تفاصيل الصفقة

ولم تعلن إيران عن تفاصيل الاتفاق قبل التوقيع. لكن الخبراء قالوا إنه لم يتغير إلى حد كبير عن مسودة من 18 صفحة حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" العام الماضي. وتفصل المسودة 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في عشرات المجالات، بما في ذلك البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات الـ 25 المقبلة. في المقابل، ستحصل الصين على إمدادات منتظمة مخفضة للغاية من النفط الإيراني.كما دعت المسودة إلى تعميق التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات المشتركة، والبحوث المشتركة وتطوير الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وروّج المسؤولون الإيرانيون للاتفاقية مع بكين - التي اقترحها لأول مرة الزعيم الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارة عام 2016 - باعتبارها اختراقًا. لكنها قوبلت بالانتقادات داخل إيران بأن الحكومة يمكن أن تقدم الكثير للصين.

ووصف حسام الدين أشينا، كبير مستشاري الرئيس حسن روحاني على "تويتر" الصفقة بأنها "مثال على الدبلوماسية الناجحة" ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الوثيقة بأنها "خارطة طريق كاملة" للعلاقات لربع القرن المقبل.

وزار السيد وانغ بالفعل المملكة العربية السعودية، وكذلك تركيا، ومن المقرر أن يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان في الأيام المقبلة. وقال في تصريحات له إن المنطقة على مفترق طرق وعرض مساعدة الصين في حل النزاعات المستمرة، بما في ذلك حول برنامج إيران النووي. وأضاف أن الصين مستعدة حتى لاستضافة المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تلميح إلى رفض الهيمنة الأميركية على المنطقة.

توجس داخلي في إيران

وفي إيران، كانت الآراء حول نفوذ الصين المتزايد متباينة.بعد أن اقترح السيد شي الاتفاقية الاستراتيجية لأول مرة خلال زيارته في عام 2016، سارت المفاوضات لإكمالها ببطء في البداية. وكانت إيران قد توصلت للتو إلى اتفاقها مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها البحثية النووية، وبدأت الشركات الأوروبية تتدفق على إيران باستثمارات وعروض لشراكات مشتركة لتطوير حقول الغاز والنفط.

وتبخرت هذه الفرص بعد أن سحب ترمب الولايات المتحدة من الصفقة وفرض عقوبات جديدة على إيران. وبعدها أمر آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران بإحياء المحادثات مع الصين، وعين سياسيًا محافظًا موثوقًا به ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، مبعوثًا خاصًا. واشتكى النقاد من افتقار المفاوضات للشفافية ووصفوا الصفقة بأنها بيع لموارد إيران، وقارنوها بالاتفاقات أحادية الجانب التي أبرمتها الصين مع دول مثل سريلانكا.

عقبة الاتفاق النووي

ويبقى معرفة إمكانية نجاح المشاريع الطموحة المفصلة في الاتفاقية. وإذا انهار الاتفاق النووي بالكامل فقد تواجه الشركات الصينية أيضًا عقوبات من واشنطن وهي قضية أثارت غضب الصين في الماضي.

وتضمنت الملاحقة الأميركية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، اتهامات بأن الشركة كانت تتاجر سراً مع إيران في انتهاك لتلك العقوبات.