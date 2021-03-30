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عقوبات أوروبية مرتقبة على مسؤولين إيرانيين بسبب حقوق الإنسان

Europe and Iran flag stock photo
علما إيران والاتحاد الأوروبي
احتجاجات إيران

عقوبات أوروبية مرتقبة على مسؤولين إيرانيين بسبب حقوق الإنسان

الإجراء هو الأول من نوعه منذ 2013.. وسيتم تجميد أصول المشمولين بالعقوبات وفرض حظر على سفرهم

متابع الغاء المتابعة

بروكسل – رويترز

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قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" إن الاتحاد بصدد الموافقة غداً الأربعاء على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في أول إجراء من نوعه منذ عام 2013.

وقال الدبلوماسيون إن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان.

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وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة "رويترز": "يجب أن يعلم المسؤولون الإيرانيون عن انتهاكات حقوق الإنسان أن لذلك عواقب".

بدوره أكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيدرج أسماء إيرانية إضافية ويمدد العقوبات القائمة على إيران لمدة سنة إضافية.

وأضاف مراسلنا أن "قرار العقوبات ضد إيرانيين يتخذ الأربعاء في انتظار استكمال الإجراءات القانونية".

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