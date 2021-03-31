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روحاني: بإمكاننا العودة لالتزاماتنا النووية في يوم واحد

FILE PHOTO: Iranian President Hassan Rouhani attends a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of a session of the Supreme Eurasian Economic Council In Yerevan, Armenia October 1, 2019. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS/File Photo
الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية)
نووي إيران

روحاني: بإمكاننا العودة لالتزاماتنا النووية في يوم واحد

الرئيس الإيراني: "إذا امتلكت واشنطن الإرادة يمكنها العودة إلى تعهداتها النووية سريعاً"

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دبي – العربية.نت

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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بإمكان الولايات المتحدة وإيران العودة إلى تعهداتهما النووية سريعاً إذا أرادتا ذلك.

ونقلت قناة "العالم الرسمية" عن روحاني قوله: "بإمكان طهران وواشنطن العودة إلى التزاماتهما في يوم واحد".

وأكد الرئيس الإيراني أنه "إذا امتلكت واشنطن الإرادة يمكنها العودة إلى تعهداتها النووية سريعاً".

من الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا في يوليو 2015
من الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا في يوليو 2015

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد قال أمس الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تتبع خطى" إدارة سلفه دونالد ترمب في استخدام ورقة العقوبات للضغط على إيران.

وكتب ظريف على حسابه الرسمي في "تويتر": "إنه من المحزن والمثير للسخرية أن وزارة الخارجية الأميركية تطالب الآن إيران باحترام الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب".

وأضاف متوجهاً لبايدن: "إدارتك تتبع خطى ترمب وتحاول استخدام عقوباته غير القانونية كوسيلة ضغط. العادات البشعة لا تموت بسهولة. حان الوقت للتخلي عن هذه العادة".

وبحسب موقع "بوليتيكو"، يكافح فريق بايدن لإحضار الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، ومن أجل ذلك كشف مسؤولو الإدارة الأميركية أنهم يخططون لطرح اقتراح جديد لبدء المحادثات في أقرب وقت هذا الأسبوع.

محطة نووية في أراك بإيران (أرشيفية)
محطة نووية في أراك بإيران (أرشيفية)
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وقال أحد المصادر للموقع إن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20%، مقابل بعض التخفيف من العقوبات الاقتصادية الأميركية، وأكد المصدر أن التفاصيل لا تزال قيد العمل بها.

من جهتها، أعلنت إيران الاثنين، أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل رفع العقوبات الأميركية.

وقال مسؤول إيراني كبير في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، "إذا لم ترفع إدارة بايدن العقوبات قريبا فستقوم طهران بمزيد من التقليص لالتزاماتها في الاتفاق النووي".

كما أضاف "إدارة بايدن تضيع الوقت، وإذا فشلت في رفع العقوبات قريباً، سنتخذ الخطوات التالية والتي ستكون بمثابة مزيد من التخفيضات لالتزاماتنا بخطة العمل الشاملة المشتركة".

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