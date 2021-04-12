الأوروبي: لا يمكن حل مشكلة ملف النووي بطرق غير دبلوماسية

أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن متابعته حادث استهداف مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز، مؤكداً أنه لا يمكن حل مشكلة الملف النووي بوسائل غير دبلوماسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبية بيتر ستانو "نتابع بقلق حادث نطنز وهناك حاجة لتوضيح ما حدث".

كما أضاف "نرفض محاولات افشال مباحثات فيينا"، التي تناقش شروط عودة الأطراف لالتزاماتها في الاتفاق النووي، ومسألة العقوبات الأميركية على إيران، وتمسك إيران بالتزاماتها التي تخلت عنها.

الرد بالانتقام

أتى ذلك، بالتزامن مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، على حق بلاده في الانتقام.

كما اعتبر الهجوم الذي طال المنشأة النووية "عملا ضد الإنسانية". وقال "لم يحدث تلوث أو إصابات، لكنه كان يمكن أن يتسبب في كارثة".

من جهته، اتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف إسرائيل بالتورط في الحادث، متوعداً أيضا بالانتقام. ورأى أن "الإسرائيليين يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع العقوبات.. لكننا لن نسمح بذلك وسننتقم من ممارساتهم".

حادث في شبكة توزيع الكهرباء

يذكر أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أعلن أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية وسط إيران تعرضت لحادث فجر الأحد.

كما أضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

يذكر أن هجوم نطنز وقع بعد يوم من تدشين إيران أجهزة طرد مركزي جديدة متطورة في الموقع.

وتقع المنشأة النووية في الصحراء بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وهي محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، كما تخضع لمراقبة الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة.