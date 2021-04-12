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تأكيد جديد.. إسرائيل نفذت هجوم نطنز وعطلت التخصيب

نطنز
مفاعل نطنز الإيراني

تأكيد جديد.. إسرائيل نفذت هجوم نطنز وعطلت التخصيب

مصادر استخباراتية لنيويورك تايمز: انفجار منشآة نطنز الإيرانية لعبت إسرائيل دورا في تدبيره

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دبي - العربية.نت

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية تأكيدها أن إسرائيل لعبت دورا في تدبير انفجار منشأة نطنز النووية في إيران فجر الأحد.

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إلى ذلك، كشفت عن أنه الانفجار تسبب في تدمير نظام الطاقة الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي، مؤكدة أن الانفجار بمثابة ضربة قوية لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.

9 أشهر على الأقل

ولفتت المصادر إلى أن إعادة تشغيل المفاعل النووي قد يستغرق 9 أشهر على الأقل. وفق ما أفادت الصحيفة الأميركية.

كانت الإذاعة الإسرائيلية، قد كشفت الأحد، أن الموساد نفذ هجوماً إلكترونياً استهدف المنشأة الإيرانية وفقاً لمصادر مخابراتية لم تسمها، لكن القناة الـ13 ذكرت أن الهجوم جرى بمتفجرات وليس سيبرانيا.

من منشاة نطنز (رويترز)
من منشاة نطنز (رويترز)

تكتم على حجم الخسائر

جاء ذلك بعيد إعلان تقديرات أمنية إسرائيلية بأن ضرراً جسيماً لحق بقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم في نطنز، مؤكدة أن السلطات هناك تتكتم عن حجم الخسائر.

بدورها، أفادت إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية، بأن وكالة "کان" الحكومية الإسرائيلية قد ذكرت الأحد، أن الحادث في منشأة نطنز النووية من عمل إسرائيل، وأضافت أنه نتيجة هجوم إلكتروني جديد على إيران.

كما لم تكشف الوكالة مصدرها، إلا أنها ذكّرت بأن إسرائيل كانت أرسلت بداية العقد الماضي دودة إلكترونية باسم "ستاكس نت"، وتسببت حينها بخلل خطير في عمل أجهزة الطرد المركزي في نطنز.

مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمركز الأبحاث النووية في نطنز جنوب طهران (أرشيفية من فرانس برس)
مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمركز الأبحاث النووية في نطنز جنوب طهران (أرشيفية من فرانس برس)

"ضجة إعلامية"

أما الجانب الإيراني الذي اكتفى فقط بالإعلان والتأكيد على عدم وجود خسائر، فجاء على لسان رئيس الفريق الفني المعني بالتحقيق في الحادث أن بعض التقارير عن أسباب الحادث "ضجة إعلامية دون حقائق".

بدوره، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن الحادث متعمد، وقال: "ما حدث في منشأة نطنز كان إرهاباً نووياً".

كما أشار إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على المنفذين.

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