.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

 تنصل أميركي من هجوم نطنز.. وتنبيه إسرائيلي لطهران

صورعبر الأقمار الصناعية لموقع منشأة نطنز الإيرانية (أرشيفية- فرانس برس)
صورعبر الأقمار الصناعية لموقع منشأة نطنز الإيرانية (أرشيفية- فرانس برس)

 تنصل أميركي من هجوم نطنز.. وتنبيه إسرائيلي لطهران

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال تفاصيل الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية في إيران غامضة، إلا أن تلك التطورات دفعت إسرائيل إلى التأهب بحسب ما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء أمس الأحد.

وفي حين لم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي يتبنى أو ينفي تورط تل أبيب في الهجوم، نفت الولايات المتحدة الضلوع بأي دور فيه.

فقد أكد مسؤول أميركي، دون الإفصاح عن هويته لـصحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاثنين أنه لم يكن للولايات المتحدة أي دور في تفجير المنشأة الإيرانية.

اندلاع حريق ثان بمنشأة نطنز.. وإصابة مسؤول إيراني إيران اندلاع حريق ثان بمنشأة نطنز.. وإصابة مسؤول إيراني


تلويح إسرائيلي بـ"عملية عسكرية"

يأتي هذا بعد أن أعلن كوخافي، أن القوات الإسرائيلية تقف متأهبة مع قدرة هجومية مُحسنة وجاهزة في أي وقت كي تتحول من تدريب إلى عملية عسكرية حقيقية

وقال: "عمليات الجيش الإسرائيلي في أنحاء الشرق الأوسط ليست خفية عن أنظار الأعداء"، مضيفاً: بعد شهر سنجري تدريباً بحجم ضخم، لم يسبق أن جرت تدريبات مثله حتى اليوم. وسيكون هذا عبارة عن شهر حرب، وسنتدرب خلاله على مختلف الخطط، وعلى أساليب القتال ومجمل القدرات العسكرية التي طُوّرت"

كما شدد على أن الجيش جاهز لتحويل هذا التدريب إلى عملية عسكرية حقيقية"

منشأة نطنز الإيرانية (أ{شيفية- رويترز)
منشأة نطنز الإيرانية (أ{شيفية- رويترز)

تعاون في الملف الإيراني

يذكر أن هجوم نطنز الذي وقع فجر أمس الأحد، تزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تعهد أمس بالتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني وعبر عن أمله في أن تتم حماية أمن إسرائيل في أي اتفاق نووي جديد تتوصل إليه واشنطن مع إيران. وقال لنظيره الأميركي لويد أوستن الذي يزور بلاده "إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة شريكا كاملا في كل مسارح العمليات وليس أقلها إيران".

وزير الدفاع الأميركي ونظيره الإسرائيلي (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي ونظيره الإسرائيلي (رويترز)

كما تابع قائلا "سنعمل عن كثب مع حلفائنا الأميركيين لضمان أن يؤمن أي اتفاق جديد مع إيران المصالح الحيوية للعالم وللولايات المتحدة ويمنع سباق تسلح خطر في منطقتنا ويحمي إسرائيل".

فيما قال أوستن، لجانتس إن واشنطن تعتبر التحالف بين الجانبين محوريا للأمن الإقليمي.

يذكر أن عدة مسؤولين إسرائيليين كانوا هددوا سابقا باللجوء لعمل عسكري ضد إيران، كملاذ أخير، إذا اعتبروا أن الدبلوماسية وصلت لطريق مسدود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع
لتعزيز الفعالية.. هل يمكن مزج لقاحات كورونا؟ لتعزيز الفعالية.. هل يمكن مزج لقاحات كورونا؟
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
انظر إلى ميسي وهو يرتجف أثناء المباراة مع ريال مدريد انظر إلى ميسي وهو يرتجف أثناء المباراة مع ريال مدريد
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد